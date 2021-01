Le célèbre client Twitter pour iOS est renouvelé pour offrir le support de l’API v2 du réseau social. En retour, Tweetbot change son modèle de monétisation de l’achat direct à l’abonnement. Avec un effet collatéral: Tweetbot 6 pour iOS est maintenant une application de téléchargement gratuit.

Peu d’applications pour accéder à Twitter ont la renommée et le nombre d’utilisateurs qu’il chérit Tweetbot sur iOS et MacOS. Les applications officielles de la plate-forme rejoignent la première place logique; avec une deuxième place où Tweetbot est devenu fort, même malgré les polémiques. L’application a renouvelé sa version sur iOS obligeant ses utilisateurs à acquérir le nouveau Tweetbot à chaque fois. Et maintenant, avec la version 6, l’histoire se répète.

Tweetbot 6 vous oblige à payer à nouveau même si vous avez Tweetbot 5

Tweetbot 6 gratuit sur iPad

La nouvelle version du client Twitter populaire est maintenant disponible sur l’App StorePour les propriétaires d’iPhone et ceux qui possèdent un iPad (ou un iPod compatible). Tweetbot 6 est renouvelé avec une apparence améliorée et également plus de fonctionnalités, tout cela grâce à la compatibilité avec la dernière API Twitter V2. Ceci implique que Les utilisateurs de Twitter pourront enfin lire les tweets de sondage, par exemple. Même si pour le moment, ils ne peuvent pas créer de tels sondages ni accéder à des options comme les flottes.

Tweetbot rejoint la tendance des abonnements aux applications pour obtenir une meilleure performance du développement. La version 6 est gratuite à télécharger et presque inutile en pratique: avec lui, vous ne pouvez pas tweeter, répondre ou retweeter. En fait, Tweetbot 6 ne vous permet même pas de créer des signets, signe que l’application ne convient qu’à ceux qui utilisent Twitter comme lecteur de news. Rien de plus; sauf si l’abonnement est payé.

La version gratuite de Tweetbots 6 est uniquement destinée à la lecture des tweets. Si vous souhaitez interagir sur Twitter, vous devez payer l’abonnement

Tweetbot 6 demande 0,99 € par mois ou 6,49 € par an pour la version complète de l’application. Les propriétaires des versions précédentes de Tweetbot ne bénéficient d’aucune réduction et ils devront à nouveau payer pour l’application pour pouvoir l’utiliser. De plus, Tweetbot 5 a disparu de l’App Store et n’apparaîtra plus pour les nouveaux utilisateurs. Et nous verrons si les développeurs continuent de le mettre à jour ou finissent par se concentrer uniquement sur Tweetbot 6 (ce qui serait le plus logique).

