Twitch continue d’innover pour trouver des moyens pour les streamers de s’engager avec leur communauté. Vous avez maintenant implémenté une nouvelle fonctionnalité interactive qui vous permettra de profiter des points de canal.

Nous parlons de prédictions, un système qui permettra aux téléspectateurs de payer des points de chaîne (qui n’ont aucune valeur monétaire) pour essayer de faire une prédiction sur ce qui se passera sur le flux. Par exemple, ils peuvent essayer de deviner si le streamer gagnera la partie en cours.

Tous les téléspectateurs qui devinent correctement gagneront une part proportionnelle du total des points de chaîne. Avec cela, Twitch espère qu’il existe une nouvelle façon amusante d’exploiter les points de canal.

«Nous avons créé ce produit en réponse à vos commentaires. Vous recherchez des moyens simples et amusants pour engager votre communauté et rendre l’engagement sur votre chaîne encore plus incroyable. Les téléspectateurs veulent de nouvelles façons d’utiliser leurs Channel Points durement gagnés pour interagir avec votre flux et participer à l’action », a-t-il expliqué. Tic.

Et pour vous, que pensez-vous de cette fonctionnalité? L’utiliserez-vous dans vos émissions? Dites le nous dans les commentaires.

