Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Sans aucun doute, Twitch a été l’une des plateformes qui a le plus grandi ces derniers temps, soit en raison de divers facteurs tels que la pandémie et le nombre croissant de streamers et d’influenceurs qui ont migré de YouTube vers des sites plus rentables tels que Twitch. . Cette croissance avait connu il y a quelque temps, mais la véritable massification est arrivée au Chili avec la pandémie de coronavirus. Si en 2018 la plateforme comptait un million et demi d’utilisateurs chiliens, ce chiffre dépasse actuellement plus de 3 millions d’utilisateurs, uniquement dans le pays.

Tu peux lire: Elon Musk veut étendre son Internet par satellite “Starlink” de SpaceX au Chili

Le fondateur de Streamers Chile, Francisco Rojas, s’est penché sur ce sujet avec le média La Tercera, où il a expliqué la situation de Twitch avant la pandémie: «Avant, certains étaient sur YouTube, juste au moment où il y avait un très grand boom. Et au Chili, la portée de cette plate-forme était très élevée et Twitch n’était perçu que comme s’il s’agissait de joueurs “,«Avec le coronavirus, cela a commencé à devenir massif, mais cette inondation arrivait déjà dans des pays comme le Mexique et d’autres plus au nord. Dans le pays, il y a deux ans, la croissance a commencé à être observée, mais avec la pandémie elle a explosé “.

Cette explosion se traduit non seulement par le nombre d’utilisateurs, mais aussi par la variété du contenu produit sur la plate-forme, si avant nous trouvions presque exclusivement du contenu de jeu, il existe maintenant une plus grande gamme de divertissements, tels que le contenu sportif, la télévision, etc. les nouvelles et le chat, qui consiste simplement à discuter avec les téléspectateurs.

Caprimint, comme beaucoup la connaissent, est la streameuse féminine la plus suivie au pays avec plus de 532900 followers et raconte à La Tercera l’impact de cette augmentation sur sa chaîne. «En mars de l’année dernière, je pouvais en moyenne 600 téléspectateurs pour le moment. En raison de toute la pandémie, le streaming a commencé à se développer beaucoup en termes de personnes qui regardaient. Pour l’enfermement et, j’imagine et bien plus encore, pour l’entreprise, pouvoir être avec quelqu’un et partager “

Au Chili, la principale plate-forme de jeu reste Facebook Gaming, avec une deuxième place pour Twitch, la plus utilisée par 23% des utilisateurs. Ceci selon une étude réalisée par l’Association des agences média du Chili, publiée en octobre de l’année dernière, mais comme les choses le soulignent, il ne serait pas surprenant que ces chiffres puissent être inversés, et c’est que Twitch est le nouveau grand réseau social, pour donc si elle continue avec cette croissance soutenue, la plateforme violette sera une véritable compétition pour les grandes plateformes comme YouTube.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord