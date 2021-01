Twitch ferme le compte de Donald Trump pour protéger ses utilisateurs d'éventuels appels à la violence

L’assaut du Capitole ne marque pas la première expulsion du président des États-Unis sur l’estrade.

C’est la conséquence de assaut sur le Capitole et l’invasion des Chambres du Congrès des États-Unis survenue cette semaine, de nombreux réseaux sociaux ont pris des mesures pour silence Donald Trump et l’empêchez d’appeler à nouveau ses partisans à la violence. Facebook et Instagram ont déjà annoncé une expulsion illimitée du président jusqu’à présent, tandis que Twitter est en train de faire de même. Tic, peut-être la plate-forme de communication préférée des joueurs du monde entier, les a rejoints.

PogChamp était peut-être le mème le plus populaire de tout Twitch «À la suite de l’attaque choquante d’hier contre le Capitole, nous avons canal Twitch désactivé du président Trump “expose un représentant de la plate-forme de diffusion au portail IGN.” Compte tenu des circonstances extraordinaires et de la rhétorique incendiaire De la part du président, nous pensons que c’est une étape nécessaire pour protéger notre communauté et empêcher Twitch d’être utilisé pour inciter à de nouvelles violences. “

Ce n’est pas la seule mesure qui a été prise, en fait: l’émote super caractéristique de Ryan «Gootecks» Gutierrez a également été supprimée, que vous reconnaîtrez comme «PogChamp», «Poggers» ou dérivés. Le motif? Sur Twitter, la personnalité à l’origine de ce mème bien connu a partagé messages de soutien pour les électeurs de Trump, où il a également encouragé ses partisans à dénoncer la victime mortelle du côté agresseur.

Pendant ce temps, ils recherchent des alternatives pour garder le sens de cette emote en vie. Pour rappel, la relation difficile entre Trump et Twitch va très loin: l’été dernier, suite à l’affaire du meurtre de George Floyd, la plateforme Amazon a également émis une interdiction temporaire du compte du président américain, considérant que ses actions violaient la politique contenu offensant et haineux.

En savoir plus: Twitch, Donald Trump et Baneo.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');