Donald Trump n’est plus le président des États-Unis, mais son abandon du pouvoir ne signifie pas que tous les problèmes et événements survenus autour de sa figure sont du passé. La plateforme de streaming Twitch a donc ratifié son interdiction précédente sur la chaîne du président, cette fois “indéfiniment”, dont beaucoup soulignent qu’il s’agit vraiment d’une interdiction permanente de l’ancien président de Twitch.

Cette interdiction “indéfinie” intervient le jour même où l’ancien président Donald Trump a quitté le poste de chef de l’Etat:

“Nous avons suspendu indéfiniment la chaîne Twitch du président Trump en raison du risque continu d’incitation à la violence”.a écrit un porte-parole de Twitch dans un e-mail à The Verge.

“Les déclarations du président continuent d’être interprétées comme des appels à l’action, et nous prenons cette mesure pour éliminer les dommages potentiels à notre communauté et au grand public. Twitch a des règles claires interdisant les comportements haineux, le harcèlement ou l’incitation. violence sur notre service, et nous prenons en compte les événements hors service lorsque nous prenons des décisions d’application. “

Cette interdiction indéfinie signifie que Trump ne pourra pas faire appel de l’interdiction sur son compte, ni ne pourra créer un autre compte sur la plateforme tant que sa suspension ne sera pas levée.

Cette action est la première qu’un réseau social entreprend contre Trump après la fin de son mandat et rejoint d’autres déjà prises par d’autres plateformes comme Twitter, qui sont allées plus loin et ont définitivement banni Donald Trump de leur plateforme.

