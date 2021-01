Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La réalité dépasse la fiction et l’une des plus anciennes démocraties montre sa fragilité après que les groupes sympathisants de Donald Trump et les organisations nationalistes et d’extrême droite aient violemment protesté à Capitol Hill pour empêcher la session qui ratifierait le triomphe de Joe. Biden aux élections de l’année dernière. Ce fait a eu des répercussions dans différents secteurs, y compris les jeux vidéo via Twitch, et il y a quelques instants, la plateforme a pris une décision liée à ce qui s’est passé.

Twitch retire son emote PogChamp après des manifestations aux États-Unis

A travers une publication sur son compte Twitter officiel, Twitch rapporte que désormais il va retirer l’emote PogChamp, la célèbre expression de surprise de Ryan “Gootecks” Gutierrez, un joueur de la scène compétitive de Street Fighter. Selon les informations, Twitch a pris la décision après que l’émote a été utilisée dans une série de publications incitant à la violence et à la désobéissance civile à un moment important pour l’avenir politique des États-Unis.

Nous avons pris la décision de supprimer l’emote PogChamp suite aux déclarations du visage de l’emote encourageant de nouvelles violences après ce qui s’est passé dans le Capitole aujourd’hui. – Twitch (@Twitch) 7 janvier 2021

S’il est vrai que l’émote PogChamp est utilisée dans le cadre de manifestations contre les résultats des élections, il est également vrai que Ryan “Gootecks” Gutierrez est un partisan du mouvement pro-Trump et a partagé pendant quelques heures des informations non confirmé sur ce qui s’est passé au Capitole qui ne fait qu’exacerber l’humeur des secteurs radicaux.

L’impact de ce qui s’est passé aujourd’hui aux États-Unis a été tel que les émeutes ont été les plus regardées sur Twitch ces dernières heures.

