Le thème de là la musique sur les flux Twitch il a toujours suscité la controverse en raison de la manière dont l’entreprise le gère. Il y a moins d’un mois, certains streamers ont reçu notifications de suppression de vos vidéos par DMCA.

Après tracas de centaines d’utilisateurs déjà plusieurs jours après le fait, Twitch a finalement montré son visage et s’est excusé auprès de ses utilisateurs. Dans un article de blog, la société a mentionné qu’elle comprenait la frustration et la confusion générées par la suppression des vidéos et promis d’être plus transparent vers le futur.

Bien que l’entreprise ne prend aucun engagement pour empêcher la suppression de la vidéo, au moins, il essaie de communiquer à ses utilisateurs ce que signifient les notifications DMCA. Presque depuis le début de la plate-forme, nous avons vu comment Twitch avait coupé le son des parties avec un contenu protégé. Les streamers diffusent souvent avec musique de fond, bien que parfois cela s’applique également à la musique trouvée dans certains jeux vidéo.

Twitch dit que c’est la faute des labels

Photo: HypeandStuff

Selon Twitch, en mai de cette année, les streamers recevaient moins de 50 notifications annuelles DMCA liées à la musique. A partir de ce mois, les représentants de la les maisons de disques ont envoyé des milliers de notifications par semaine. Dans la plupart des cas, ce sont de petits fragments de musique dans la section Clips, même dans des vidéos publiées il y a plusieurs années.

La technologie aussi elle était surprise Et même s’il n’a pas promis d’empêcher la suppression de la vidéo, il a implémenté des outils supplémentaires. Parce que les notifications DMCA publiées par les étiquettes se concentrent sur le contenu d’antan, Twitch arrêté de traiter les avertissements pour ne pas saturer les utilisateurs.

“Ce flot soudain de notifications nous a surpris autant que beaucoup d’entre vous.”

La société, propriété d’Amazon, reconnaît ne pas avoir proposé les outils nécessaires aux utilisateurs pour gérer le contenu de sa chaîne tels que Clips et VOD. Le problème qui s’est produit avec les notifications de suppression est que la suppression s’est produite de manière massive et les utilisateurs ne pouvaient rien faire pour l’empêcher.

Les diffuseurs d’e-mails reçus ne contenaient pas les informations habituelles d’une notification DMCA. Le pire était le phrase d’avertissement (ou menace) par courrier afin que les utilisateurs soient informés des lois sur les droits d’auteur.

La seule solution viable est le même que toujours: ne pas diffuser avec de la musique de fond ou ajustez les options de jeu pour supprimer la musique. Dans des jeux comme Rebel Galaxy Outlaw, une option de musique compatible avec la diffusion en continu est incluse, ce qui ne génère pas de conflits avec les droits d’auteur.