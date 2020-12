2020 n’est pas encore fini, mais on peut déjà le savoir quelques mises à jour que les réseaux sociaux ont préparées dans l’attente de l’année prochaine. Twitter C’est l’une des plateformes qui, quelques jours avant l’arrivée de 2021, a déjà défini l’avenir de ses applications attachées.

L’une de ces applications est Périscope, connu dans le monde technologique pour son utilité en tant que service de streaming vidéo en direct. Cependant, cette vieille connaissance d’Internet dira au revoir dans quelques mois à mettre fin à une époque.

Périscope à travers le temps

Periscope a commencé comme une application de streaming en 2015 en tant que création de Kayvon Beykpour et Joe Bernstein, les développeurs qui l’ont vendu à Twitter bien avant son lancement officiel. Depuis, des millions d’utilisateurs dans le monde ils l’ont utilisé comme canal de communication pour transmettre toutes sortes de vidéos en direct.

Surtout aux États-Unis, la plateforme a servi à diffuser divers matchs de la NFL dans le cadre d’un partenariat entre Twitter, Inc. et l’American Football League. Et alors que la plate-forme était très populaire lors du lancement pour Android et iOS, a commencé à avoir des problèmes de droits d’auteur car, via son interface, il y avait des transmissions illégales d’événements payant par événement, par exemple, comme le combat de Floyd Mayweather c. Manny Pacquiao.

Twitter fermera Periscope

Avec l’arrivée de nouvelles applications de streaming telles que Facebook Live, fonction YouTube pour les diffusions en direct ou les mêmes Twitter en direct, périscope a perdu une certaine pertinence en termes d’utilisation. Pour cette raison, il a été décidé de clore ladite demande en mars 2021.

“Dans les années récentes, nous avons constaté une diminution de l’utilisation et nous savons que le support de l’application coûte ne fera que continuer à augmenter au fil du temps », a rapporté la plateforme dans un communiqué publié sur son blog officiel. La décision est prise parce que l’application est en mode maintenance non durable, ce qui signifie une dépense plus élevée pour Twitter, Inc. En relation avec le faible afflux d’utilisateurs qui enregistre le service.

L’entreprise rapporte que à partir de ce moment, de nouveaux comptes utilisateurs ne pourront plus être créés. Jusqu’à la date de clôture de la plateforme, les utilisateurs déjà enregistrés pourront accéder aux flux qui sont toujours sur le site et même télécharger les fichiers qu’ils ont précédemment téléchargés. “Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont investi du temps et de l’énergie pour faire de Periscope le lieu où montrer ce qui se passe dans leur monde …”, il lit à la fin de la déclaration.