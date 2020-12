Il y a environ cinq ans, Twitter a acheté l’application de streaming en direct Periscope à un moment où son alternative, Meerkat, dominait le marché. Plus tard, Periscope prendrait les devants et s’intégrerait de plus en plus à Twitter. Maintenant, Twitter a annoncé le Fermeture définitive du périscope d’ici mars 2021.

Citant une “baisse du nombre d’utilisateurs” et des coûts de maintenance qui ne feront qu’augmenter, Twitter a annoncé que Periscope en tant que service est dans un état insoutenable. Comme conséquence, l’application ne prend plus en charge les inscriptions de nouveaux utilisateurs et il sera définitivement éliminé l’année prochaine.

A bas le périscope!

Depuis que Twitter a acheté Periscope en 2015, l’application a absorbé une grande partie de ses fonctionnalités, en lançant vos propres vidéos en direct un an plus tard sous le nom de Twitter Live. Technologie Periscope, mais sans l’application Periscope.

Cependant, l’application et le site Internet Periscope ont continué à fonctionner toutes ces années, ce qui, selon leur blog, est insoutenable depuis un certain temps: le coût de maintenance du service continue d’augmenter, tandis que la base des utilisateurs diminue. Par conséquent, l’application sera supprimée des boutiques d’applications en mars 2021, et “ils auraient probablement dû prendre la décision plus tôt”.

Periscope continuera de fonctionner jusqu’en mars 2021 pour les utilisateurs actuels

Le service continuera à fonctionner jusque-là, bien que il n’est plus possible d’enregistrer un nouvel utilisateur avec la dernière version de l’application. Bien sûr, l’héritage continuera à vivre sur le site Web de Periscope, qui restera en principe ouvert en tant que lieu où vous pourrez voir les émissions qui ont été publiées sur la plate-forme dans le passé.

Alternativement, Twitter vous suggère d’utiliser la diffusion en direct de Twitter lui-mêmeBien que la vérité soit que depuis le boom initial de Meerkat et Periscope, les alternatives à la diffusion vidéo ne manquent pas.

