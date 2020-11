Twitter a une nouvelle fonctionnalité appelée flottes qui ajoute à la tendance du contenu éphémère, mais a un bug.

La faille permet à d’autres utilisateurs de visualiser et de télécharger des flottes, mais sans avertir l’auteur de l’histoire.

La plate-forme est 78% plus susceptible de publier ou de partager des marques sur les réseaux sociaux

Nous avons récemment annoncé que Twitter avec le lancement mondial de “Fleets”, le tweet éphémère qu’il a annoncé pour la première fois plus tôt cette année et qui a été testé sur différents marchés à travers le monde.

Tout utilisateur mobile de Twitter, quel que soit son lieu de résidence ou la plate-forme sur laquelle il se trouve, aura accès à la fonction de messagerie disparaît. Avec lui, vous pouvez partager du texte, répondre aux tweets des autres ou publier des vidéos avec la même couleur d’arrière-plan et les mêmes options de superposition de texte que celles que vous obtenez dans d’autres applications de messagerie avec des fonctionnalités éphémères, et chaque message disparaît après 24 heures.

Cependant, c’est exactement là où il se trouve. échouant car les nouveaux tweets éphémères ne sont censés durer que 24 heures, mais un bogue les fait ne pas disparaître complètement, restant accessibles longtemps après leur date d’expiration, comme le rapporte TechCrunch.

Le bogue permet aux autres utilisateurs de visualiser et de télécharger des flottes, mais sans avertir l’auteur de l’histoire. «Nous sommes conscients d’un bug accessible via un correctif technique où certaines URL de média Fleets peuvent être accessibles après 24 heures. Nous travaillons sur une solution qui devrait être mise en œuvre prochainement », a déclaré un porte-parole de Twitter dans un e-mail à Le bord.

La «solution de contournement» référencée semble être une application de développeur qui pourrait extraire des flottes de comptes publics via l’API Twitter. L’API Twitter ne renvoie pas d’URL pour les flottes de plus de 24 heures, selon l’entreprise, et une fois la solution déployée, même si quelqu’un a une URL pour la flotte active, elle ne fonctionnera pas après le point d’expiration.

Depuis l’application leader, Facebook, même YouTube et même LinkedIn Ils se sont mis sur la tendance des stories, mais de tous, Twitter est celui qui a besoin d’une version de Stories car il peut bénéficier de la disparition de messages qui réduisent les enjeux et favorisent peut-être une communication plus saine sans stress ni agression.

Le réseau social a annoncé une nouveauté qui le place parmi les adeptes de l’innovation en Snapchat. Rappelons que cette plateforme réussit grâce à ses histoires, son contenu éphémère qui dure quelques heures plus haut, quelque chose qui a changé à jamais l’interaction dans ce médium.