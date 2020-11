Twitter transférera le compte @POTUS à Joe Biden le 20 janvier

Il n’est pas nécessaire de faire une consommation excessive de neurones pour se rendre compte que dans les dépêches Twitter, Donald Trump, toujours président des Etats-Unis, n’est pas une personne particulièrement agréable. Bien sûr, on peut en dire autant de l’avis du multimillionnaire excentrique et médiatique sur le réseau social de l’oiseau. Évidemment Trump a été beaucoup plus catégorique dans ses attaques sur Twitter, mais, et avec toutes les raisons du monde de le faire, il m’est facile d’imaginer le sourire sur le visage de la personne qui marquait comme peu fiable tous les tweets de Trump sur la prétendue fraude électorale massive qui lui a volé son deuxième mandat. .

C’est curieux, cependant, car en réalité il y a eu une curieuse symbiose entre les deux entités, Twitter et Trump. Le président n’a pas hésité à utiliser le réseau social comme orateur pour ses… enfin, ses pensées et ses tribulations, ce qui lui a donné beaucoup plus de visibilité que les médias officiels à la disposition de la présidence, et Twitter pour sa part en a bénéficié tout le mouvement qu’ils ont généré. Et est-ce que Trump est peut-être un boomer, mais sa relation avec Twitter semble être un vrai millénaire.

Cette relation amour-haine connaîtra, le 20 janvier, une nouvelle étape importante, puisque comme on peut le lire sur Gizmodo, une telle journée Le compte @POTUS sera transféré à Joe Biden, vainqueur (si la Cour suprême américaine ne l’empêche pas) des élections présidentielles que nous avons été tellement absorbés et amusés ces dernières semaines. Un transfert de pouvoir qui a beaucoup de symbolique aujourd’hui, puisqu’il représente un transfert de pouvoir informel et, surtout, la reconnaissance par Twitter que Joe Biden a remporté les élections.

Si vous n’êtes pas familier avec l’acronyme POTUS, sachez qu’une fois décompressé signifie président des États-Unis, existe depuis longtemps et a acquis une certaine notoriété publique depuis le premier épisode de l’aile ouest de la Maison Blanche. À ce jour, parmi de nombreuses autres utilisations, c’est le nom utilisé pour le compte Twitter que le réseau social place entre les mains du président des États-Unis et, par conséquent, réaffecte son nouveau propriétaire lorsqu’il y a un nouveau locataire dans le 1 600 de Pennsylvania Avenue.

Il est vrai que oui, contrairement à Barack Obama, qui a utilisé @POTUS pendant sa présidence, Trump a préféré continuer à utiliser principalement son compte personnel, @realDonaldTrump. De plus, si nous passons en revue leur activité ces derniers jours, nous verrons que @POTUS a été utilisé pour retweeter des messages du compte personnel, ainsi que des messages du compte officiel de la Maison Blanche et de certains comptes de personnes dans leur cercle proche.

Malgré tout, et avec une légion d’avocats dirigée par Rudy Giuliani, l’ex-maire médiatique de New York, nul doute que la reconnaissance de Twitter à Joe Biden ne doit pas l’avoir rendu trop drôle Donald Trump. Tellement que On s’attendrait à ce qu’il publie un tweet (à quel point paradoxal, non?) Critiquant le réseau social pour une telle mesure. Évidemment, ça ne ferait pas grand chose mais qu’est-ce que c’est que ce bordel? Ça serait amusant.