le fausses nouvelles, fausses nouvellessont devenus l’un des sujets les plus éculés de ces derniers temps, notamment sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, avec Facebook et Twitter à la pointe du phénomène. Ce dernier, cependant, a été le plus actif dans la prise de mesures contre ce que son appareil de gestion considère comme appartenant à cette catégorie.

Mais Twitter veut aller plus loin et dès cette semaine un nouvel avertissement affectant les likes données à des messages précédemment marqués comme des informations fausses. Cette mesure fonctionnait déjà avec les retweets, qui en fait ont modifié leur comportement habituel, étant remplacés exclusivement par des guillemets, donc avec le changement à venir, le cercle est complet, du moins jusqu’à ce qu’ils finissent par interdire toute interaction.

La raison de ces changements a été donnée en principe par les élections américaines et, en fait, Donald Trump a été l’utilisateur – de ceux qui comptent des millions d’adeptes sur le réseau social – qui a le plus souffert du comportement de Twitter, avec des avertissements constants dans son tweets et même avec l’élimination de certains ou d’autres. Mais ce qui était censé durer aussi longtemps que le processus électoral a été prolongé et inclut désormais également les questions liées à la pandémie de coronavirus.

Donner un contexte sur les raisons pour lesquelles un Tweet étiqueté est trompeur sous notre élection, COVID-19 et les règles des médias synthétiques et manipulés est vital. Ces invites ont contribué à réduire de 29% les Tweets de devis contenant des informations trompeuses. Nous les étendons donc pour s’afficher lorsque vous appuyez pour aimer un Tweet étiqueté. pic.twitter.com/WTK164nMfZ – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 23 novembre 2020

En règle générale, Twitter marque les messages qui considèrent comme des informations frauduleuses quelque chose comme “une telle affirmation est en litige” ou “diverses sources disent le contraire”, dans les deux cas appliqués à la question des élections, et le canal officiel de Donald Trump en Twitter est le meilleur exemple où trouver rapidement ce type de censure, car ça n’arrête pas d’être de la censure, appliqué que oui par une plate-forme qui est privée et applique ses propres règles comme bon lui semble.

D’où, principalement, la menace faite par l’actuel président des États-Unis contre les réseaux sociaux dans le but ultime de «les fermer au plus vite». Menace de ne pas pouvoir faire et défaire à volonté, mais menace à laquelle, après tout, il ne semble pas qu’il puisse se conformer, étant donné que malgré toutes ses plaintes de fraude électorale, la décision ne dépend pas de son L’administration et les chiffres sont en faveur de Joe Biden et du Parti démocrate.

Revenant sur le sujet en question, mais sans laisser Donald Trump de côté, puisque le moyen le plus rapide de vérifier le changement qu’il entend – en fonction de la plateforme à partir de laquelle Twitter est utilisé, c’est déjà actif – d’appliquer le réseau social, C’est ce qui se passera Lorsque vous retweetez ou aimez un tweet qui a été signalé comme frauduleux: