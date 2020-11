Dessiné à la vie C’est une saga qui propose une participation plus que spéciale des joueurs, puisque les éléments de la plateforme doivent être combinés avec la créativité, car nous devons même dessiner notre propre personnage. Bien que ces jeux soient restés à l’ère de la DS et de la Wii (avec respectivement deux et un versements), maintenant l’existence d’un nouveau titre a été divulguée, intitulé Deux royaumes, qui atteindra Nintendo Commutateur, à Steam, à Google Play et à l’App Store bien plus tôt que nous n’aurions pu l’imaginer. Il est temps de vous remettre dans la peau du Créateur!

Dranw to Life: Two Realms fait sa première apparition sur Nintendo Switch

Dans le monde des jeux vidéo, il faut être très prudent, car au moindre oubli, les bandes-annonces finissent par fuir, tout comme cela s’est produit avec le Dessiné à la vie: deux royaumes, qui viendra sur Nintendo Switch. Bien que nous connaissions déjà son existence grâce à l’une des agences de notation internationales, nous avons déjà pu jeter un premier regard sur ce qu’est ce nouvel opus dans lequel des personnages comme Jowee, Mari et le héros reviennent, une poupée à laquelle le Le créateur a insufflé la vie. Cependant, la chose la plus intéressante à propos de la bande-annonce est juste à la fin et c’est que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle indique que sa date de sortie sera la 7 décembre 2020, dans un peu plus d’un mois.

Ainsi, en regardant cette bande-annonce, on ne peut rien faire d’autre que de penser à quel point chronologique Drawn to Life: Two Realms sera localisé, puisque l’histoire de The Next Chapter, le deuxième des titres DS et le troisième chronologiquement parlant, a clos tout ce qui mène nos protagonistes vers une destination que nous n’aurions pas pu imaginer dans ce type de saga. Et vous, êtes-vous prêt (en tant que serveur) à mettre à nouveau vos compétences artistiques à l’épreuve?

