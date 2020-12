Sa date d’origine était le 21 janvier mais il faudra attendre encore quelques semaines pour profiter de son action.

Depuis sa présentation en septembre dernier, on n’avait guère eu de nouvelles liées au remake de Prince of Persia, qui venait d’annoncer un retard à sa date de sortie afin de «terminer le jeu» et de rallier tous ceux qui parient sur cette aventure de action et plateformes profitez de l’expérience.

Nous pensons que c’est la bonne décision pour nous assurer que nous offrons un jeu que vous pouvez apprécier.Jusqu’à présent, la date de sortie était le 21 janvier, mais Ubisoft a confirmé que nous devrons attendre quelques mois pour se remettre dans la peau du Prince. Sera le 18 mars 2021. “Nous sommes ravis de mettre ce jeu entre vos mains pour raconter l’histoire du prince et de Farah dans leur incroyable Perse du 11ème siècle”, lit-on dans le communiqué officiel. “Cependant, 2020 a été une année pas comme les autres.” Sans entrer dans les détails, l’équipe d’Ubisoft Pune a souligné qu’elle avait besoin de “plus de temps pour terminer le jeu”, donc ils passeront quelques semaines de travail supplémentaire pour atteindre leur objectif.

«Nous pensons que c’est la bonne décision pour garantir que nous proposons un jeu que vous pourrez apprécier», ajoutent-ils dans leur rédaction. Adaptation de l’un des meilleurs jeux vidéo de la génération Xbox, PS2 et GameCube, après sa présentation les graphismes du remake de Prince of Persia ont suscité la polémique pour son style et ses détails, mais Ubisoft India a défendu l’identité visuelle pour laquelle ils ont pariez sur un jeu qui cherche à se distinguer des autres propositions avec sa propre identité graphique.

Dans 3DJuegos, nous avons eu l’occasion de discuter avec ses créateurs comme nous vous le disons dans nos 5 clés spéciales pour comprendre le remake de The Sands of Time, un projet né avec l’approbation de l’auteur original du premier Prince of Persia, le légendaire Jordan Mechner. Il reste à attendre pour connaître plus de détails sur le jeu vidéo, notamment des vidéos et des images de sa mise à jour.

En savoir plus: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft et Delay.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');