Il paraît que Prince of Persia: Remake des Sables du Temps cela a été un retard. Selon la page Facebook d’Ubisoft en République tchèque, le jeu ne sera plus disponible le 21 janvier 2021, comme initialement prévu, et maintenant il arrivera quelques mois plus tard.

Selon une déclaration publiée sur la page Facebook d’Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time Remake arrivera entre nos mains jusqu’au 18 mars 2021. Conformément au message de l’entreprise, cette décision a été prise pour garantir le meilleur produit possible. Voici ce qu’il a commenté:

«2020 a été une année pas comme les autres. Aujourd’hui, nous souhaitons vous informer que nous avons besoin de plus de temps pour terminer le jeu. Avec cela, la date de sortie de Prince of Persia: The Sands of Time Remake a été déplacée au 18 mars 2021. Nous pensons que c’est la bonne décision pour nous assurer que nous allons livrer un jeu que vous aimerez. Merci pour votre patience et votre soutien continu au prince de Perse, et nous espérons qu’ils resteront en bonne santé et en sécurité cette saison des fêtes. “

Ce remake a été mis à jour pour fonctionner sur le moteur Anvil de la série Assassin’s Creed. Le titre présente de nouveaux modèles, ainsi qu’une caméra et des commandes améliorées. Il y a également eu des légendes de voix et de mouvement réenregistrées avec l’acteur original de Prince Yuri Lowenthal, qui reprend son rôle emblématique, et l’actrice de Guidestones Supinder Wraich, dans le rôle de Farah.

La chose étrange à propos de ce message est qu’il n’a été partagé que sur les réseaux sociaux en République tchèque, et Ubisoft n’a pas fait de déclaration internationale. Nous espérons avoir bientôt plus d’informations à ce sujet. Prince of Persia: The Sands of Time Remake arrivera sur PS4, Xbox One et PC le 18 mars 2021.

