Souviens-toi quand ça ressemblait Ubisoft ne pouvait rien faire de mal? Eh bien, ce 2020, la société qui nous offrait autrefois des titres légendaires tels que Rayman, Arc-en-ciel six, Le credo de l’assassin, Au-delà du Bien et du Mal

et bien d’autres encore, elle a été prise avec une série de mauvaises décisions et d’actions terribles envers elle-même en tant qu’entreprise. Dans cette mer de moments terribles et au milieu d’une horrible pandémie, ils ont réussi à lancer 3 jeux en monde ouvert qui ont honnêtement assez de mérites pour qu’en ce moment nous parlions des interactifs sans avoir à en parler Ubisoft en tant qu’entreprise.

La première fois que nous avons vu Immortels Fenyx Rising C’est à l’E3 2019, l’un des jeux qui a suscité le moins d’attention et d’intérêt, ce qui, nous sommes sûrs, est sur le point de changer à partir d’aujourd’hui, qu’il est sorti. Dans une année où tu joues comme Cyberpunk 2077 et le même AC: Valhalla Ils étaient les plus attendus, le jeu que nous examinons maintenant, est l’une des versions les plus amusantes d’Ubisoft depuis des années.

Son bref teaser ne nous a pas dit grand-chose et jusqu’à ce que nous ayons essayé une démo du jeu il y a quelques mois, Fenyx en hausse c’était une énigme enveloppée d’un voile d’indifférence totale. Au cours des dernières semaines, nous avons joué à une copie préliminaire du jeu que nous a donné Ubisoft aux fins de cet examen et c’est vraiment… quelque chose dont il faut parler.

Nous n’aimons pas les comparaisons entre les titres, mais c’est une chose difficile à éviter dans Immortals Fenyx Rising – imaginez saisir le match de Darksiders 2, avec un contrôle au Âmes sombres et ils le jettent dans un monde ouvert au Souffle de la nature, avec une esthétique à la Fornite. Voilà Immortels Fenyx Rising.

Nous connaissons tous les mythes grecs

Ces mythes sont à la base de l’histoire de Immortels et nous allons sauver l’histoire de Zeus et al, la seule chose qui nous intéresse dans ce sens et pour cette revue est que Typhoon est un titan très en colère et que Fenyx doit le vaincre d’une manière ou d’une autre.

Immortals Fenyx Rising est un jeu d’aventure en monde ouvert dans le style de BOTW. L’exploration est le mécanisme de base du jeu, avec une carte pleine de choses à débloquer. De trésors divisés en catégories (normal, gardé et défis), jusqu’aux voûtes où nous trouverons des parties du tonnerre de Zeus. Si vous avez joué à Breath of the Wild, alors essentiellement les temples.

Pour parcourir la carte, nous utiliserons les “Ailes de Daedalo”, un célèbre inventeur dont le fils a volé très près du soleil. Bien qu’il s’agisse d’une paire d’ailes, Fenyx ne pourra que planer, utilisant des explosions d’air pour regagner de l’altitude et continuer à survoler les montagnes grecques. Bien sûr, nous pouvons également parcourir les plaines à pied, soit avec nos propres jambes, soit avec l’aide de chevaux, de cerfs ou de pegasi que nous pouvons apprivoiser. Toutes ces actions sont liées à une barre d’endurance comme … dans cet autre jeu.

En plus de ces choses, nous trouverons divers défis tels que des courses contre la montre, des énigmes où nous devons activer des piédestaux et des torches lumineuses, ainsi que des harpes qui nous donneront des airs que nous devons nous rappeler d’utiliser dans les lyras géants. Tout cela nous donnera différentes récompenses telles que des coffres avec des armes, des armures et des gemmes pour les améliorer.

Mais tout n’est pas beau et merveilleux, car Typhoon a déchaîné les monstres mythologiques du Tartare, infectant même les soldats et les animaux de la région, tels que les ours, les lions et les sangliers. Pour se défendre, Fenyx utilisera les coups rapides de son épée (RB / R1) et les attaques puissantes mais lentes de son deck (RT / R2), avec lesquelles il pourra assommer ses ennemis après avoir rempli une petite barre bleue sous sa barre. de vie.

De toute évidence, nous ne pouvons pas simplement attaquer, en devant bloquer nos attaques. Toutes les attaques ne peuvent pas être bloquées, elles diffèrent par le rouge brillant, devant les esquiver à la place. Les blocs et les esquives gagnent un bonus lorsqu’ils sont utilisés peu de temps avant d’être touchés, générant des versions parfaites des deux. Un bloc parfait provoquera un remplissage plus rapide de la barre de knockout et causera des dommages lors de la mise à niveau. Dans le cas de l’esquive parfaite, elle ralentira le temps et nous rendra invincibles pendant les 5 secondes qu’elle dure, nous permettant de frapper pour augmenter notre compteur de combos.

Plus nous subissons de coups sans subir de dégâts, plus Fenyx ils iront plus bas, donc esquiver et bloquer sont très importants.

Si cela ne suffisait pas, nous pouvons utiliser des capacités divines, qui sont excellentes pour infliger de gros dégâts à plusieurs ennemis en même temps. Chacun utilise notre barre d’endurance et au début du jeu, n’en utiliser qu’une seule nous laissera vide, Mais à mesure que nous améliorons notre résistance, nous pouvons utiliser diverses compétences en continu.

Au début, ces combats peuvent être très difficiles, surtout lorsque nous rencontrons les versions les plus puissantes de chaque monstre, mais avec le temps, ils deviennent répétitifs, car il n’y a presque pas de changements entre les différentes versions d’ennemis, à l’exception d’un mouvement de plus et c’est tout. , étant l’augmentation de la vie et de la défense ce qui les rend plus «difficiles».

Au cours de nos explorations, nous trouverons différents types de plantes et de champignons, avec lesquels nous pourrons retrouver vie et endurance. Ses effets en soi sont très faibles, mais avec l’aide de plusieurs chaudrons à différents endroits, nous pouvons faire des potions avec de meilleurs effets, que nous pouvons augmenter avec de l’ambre que nous trouverons dans les coffres.

Nous trouverons également des ambroisies pour élever notre barre de vie, ainsi que le tonnerre de Zeus pour élever le niveau d’endurance dans les voûtes du Tartare, nous laisser survoler la carte plus longtemps ou courir et grimper, ainsi que des pièces de monnaie Charon pour améliorer nos compétences et notre magie divine.

Eh bien, nous vous recommandons d’améliorer toutes vos compétences car il y a quelque chose qui s’appelle le “Typhoon Fury”, un événement qui se déclenche après avoir déverrouillé des coffres, terminé des coffres; battre des boss et terminer des missions. Cela rendra le ciel rouge et des tentacules et des boules d’énergie apparaîtront, ainsi que des fantômes de héros déchus, qui nous hanteront jusqu’à ce que nous nous éloignions suffisamment.

Même si nous les battons, ils réapparaîtront chaque fois que la fureur de Typhon est activé, nous devons donc trouver leurs repaires et lutter contre eux. Après les avoir vaincus, cette zone ne sera plus affectée par “Typhoon’s Fury”.

Comme vous pouvez le voir, Immortals Fenyx Rising ressemble à une copie conforme de BOTW, puisque chaque mécanicien a sa comparaison dans le jeu Nintendo. Ce qui le distingue, c’est son combat, qui est un Hack’N Slash, mais cela nous rappelle beaucoup les jeux Darksiders.

La grande différence entre Immortals et toutes ses influences réside dans les éléments de personnalisation. Au démarrage du jeu, nous devons créer Fenyx ou plutôt utiliser les brèves options de personnalisation pour créer un personnage différent des autres joueurs.

Personnalisation des armes et armures

Chacun a des capacités différentes, comme augmenter notre attaque si la barre d’endurance est à 100%, améliorer sa consommation, etc. Mais comme toujours, il y a des designs qui semblent meilleurs que d’autres, faisant du changement d’armure une décision entre avoir l’air cool ou optimiser Fenyx.

Heureusement, en déverrouillant une nouvelle pièce d’armure (casque et tout le reste ensemble), ainsi que nos épées et nos maillets, nous débloquerons également la peau de cette arme, pouvant ainsi changer son apparence pour celle que nous aimons le plus.

En général, c’est un jeu amusant, mais bien sûr il y a des détails négatifs …

Comme dans tout jeu de ce type et en particulier dans celui créé par Ubisoft, divers bugs et pépins peuvent apparaître de nulle part. Pendant les heures qu’il nous a fallu pour terminer le jeu, les pépins les plus récurrents étaient audio et des choses très mineures, mais il faut bien sûr mentionner.

Ce n’est pas un gros problème non plus, mais quelque chose qui nous pèsera toujours et il est de plus en plus difficile de pardonner en tant que joueurs et de se justifier en tant que développeurs … micro-transactions dans un jeu qui a déjà un prix d’entrée.

Rappelez-vous que nous avons mentionné que le jeu a un style visuel très similaire à Fortnite? Eh bien, cela ne ressemble pas seulement à Fortnite, mais il a également des micro-transactions comme le travail d’Epic.

Dès que les options de personnalisation de l’arme et de l’armure apparaissent, vous remarquez l’option “Store” dans le menu d’inventaire. En entrant, vous verrez qu’il existe des packs de skins qui ne peuvent être achetés qu’avec des pièces spéciales dans le jeu, qui ont un coût monétaire réel.

Ces mécanismes fonctionnent dans les jeux gratuits. Dans ce cas, cela n’est pas justifiable car Immortals Fenyx Rising a un prix fixe de 60 USD. Nous savons déjà que de plus en plus de développeurs font cela, mais cela ne le rend pas correct et décourage de ne voir que cette option. Cela fait mal à dire, car le jeu est assez divertissant.

Conclusions

La liberté de terminer Immortels Fenyx Rising comme vous le souhaitez, c’est quelque chose qui n’a été vu dans BOTW qu’avec succès. Ce n’est pas une chose négative, car comme je l’ai dit Quentin Tarantino, “Si vous voulez copier quelqu’un, copiez le meilleur.”

En dépit d’être un “Frankenstein” composé de plusieurs genres et mécanismes différents, Immortels Fenyx Rising C’est un bon jeu auquel il ne faut pas consacrer des heures et des heures par jour à avancer, ce qui le rend facile à jouer et sans tant de complications.

Cependant, ne pensez pas que c’est facile, car si vous ne voulez que suivre l’histoire, le manque d’améliorations vous mettra en difficulté, rendant l’exploration nécessaire et grâce à la verticalité de la carte, L’utilisation des ailes est très simple, c’est la meilleure et la plus amusante façon de voyager.

Quoi qu’il en soit, le recommandons-nous? Oui, ignorez simplement les micro-transactions, car le jeu a beaucoup de contenu à débloquer et à personnaliser. Immortals Fenyx Rising est maintenant disponible pour les consoles Ps4 / 5, Xbox One et Series X / S, Nintendo Switch et PC.