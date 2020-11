L’étude a publié une déclaration dans laquelle elle apprécie le soutien reçu.

Hier après-midi, nous avons tous été choqués de recevoir la nouvelle qu’un attaque contre les bureaux de Ubisoft Montréal au Canada. Heureusement, tout est resté dans une frayeur et la police canadienne a déclaré que tout cela provenait d’une fausse menace. Tous les les travailleurs vont bien et il n’y avait aucun regret de dommages.

Quelques heures plus tard, le compte Twitter officiel d’Ubisoft Montréal a partagé un message dans lequel loue l’attitude des travailleurs, remercie les forces de sécurité pour leur intervention ainsi que toutes les personnes qui ont envoyé messages de soutien aux créateurs de Far Cry 5 ou du récent Assassin’s Creed Valhalla.

“Nous voulons mettre en évidence courage et sang-froid ce que nos équipes ont démontré aujourd’hui; notre objectif reste d’assurer votre santé et votre bien-être. Nous tenons également à remercier la police de Montréal pour sa réponse rapide et professionnelle, aidant à contrôler la situation. Nous sommes très soulagés ceci a été résolu sans incident et nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien et leurs aimables paroles », a commenté Ubisoft Montréal dans le communiqué.

Dans les premières heures, le la confusion était maximale et nous avons même vu des images de travailleurs d’Ubisoft tranchées sur le toit de l’immeuble. La police a même publiquement demandé aux citoyens de ne pas s’approcher de la zone. Comme on dit, heureusement, rien ne s’est passé et les premières informations selon lesquelles les travailleurs avaient été enlevés se sont avérées fausses. Actuellement, la police enquête qui étaient responsables de l’appel qui a déclenché cette fausse alarme.

En savoir plus: Ubisoft et Ubisoft Montréal.

