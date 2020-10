Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La pandémie de COVID-19[feminine Cela a été très rentable pour les industries du jeu vidéo de penser que les gens sont enfermés chez eux et que cela se rapproche de ce passe-temps. Malheureusement, cela a également causé d’innombrables retards dans le développement des jeux vidéo grâce au télétravail.

Maintenant, Ubisoft a annoncé qu’en raison de la pandémie, ils sont obligés de reporter la sortie de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine jusqu’au prochain exercice. Cela signifie qu’ils devront être libérés entre avril 2021 et mars 2022.

Le suivant En être loin il devait initialement sortir le 18 février de l’année prochaine et Arc-en-ciel six ce serait censé être pour cette année. Désormais, les deux titres ont été reportés, mais de la part de la société française, ils assurent qu’elle “atteindra son potentiel maximum dans le contexte des défis de production causés par COVID-19”.

Dans la déclaration publiée par UbisoftIl est également souligné que les cas de harcèlement sexuel qui ont été révélés au sein de l’entreprise ont également sapé les efforts de développement des deux titres. Même le PDG de l’entreprise, Yves Guillemot, a ajouté que «s’il reste encore beaucoup à faire, les témoignages de nos équipes témoignent d’un grand attachement à Ubisoft et d’une forte volonté de défendre les valeurs de respect et de bienveillance sur lesquelles l’entreprise a été bâtie. Nous nous engageons à apporter tous les changements nécessaires pour créer une culture de travail exemplaire dont tous les employés d’Ubisoft peuvent être fiers. “

