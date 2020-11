Viking ou Viking, vous choisissez qui sera le nouvel Assassin’s Creed

Une œuvre à laquelle 15 studios différents ont participé, avec une finition exceptionnelle et une immersion absolue. Assassin’s Creed: Valhalla a gagné une place dans le cœur de beaucoup, bien qu’il ait eu certains problèmes dans sa transition de l’actuelle à la nouvelle génération. Les problèmes de transfert des trophées du nouvel AC entre PS4 et PS5 ont enfin été corrigés avec une nouvelle mise à jour.

Plus de problème de trophée dans Assassin’s Creed: Valhalla

La Mise à jour du 26 novembre, avec la version 1.0.4 du jeu, est celui qui a été chargé de remédier à ce problème. Les utilisateurs qui avaient fait le passage de la version PS4 à la version PS5, totalement gratuite, avaient découvert qu’aucun des trophées qu’ils avaient remportés n’apparaissait sur la nouvelle console. Quelque chose qui a déjà été corrigé, puisque ceux-ci ont commencé à apparaître dès qu’ils ont repris le jeu après la mise à jour.

Assassin’s Creed Valhalla, le nouvel opus de la franchise, est arrivé en battant des records

Malheureusement, il y a des bugs qui sont toujours présents dans cette version. Ubisoft continue de travailler petit à petit pour améliorer chaque petit détail qui n’est pas soigné, de sorte qu’il finisse par offrir un résultat beaucoup plus complet et bien fini. Pour le moment, le nouveau AC: Valhalla a déjà été proclamé comme le plus grand succès de toute la saga, et aussi l’un des plus recherchés sur Xbox Series X et PS5.

Et toi, Avez-vous déjà joué? L’avez-vous exploré de manière suffisamment approfondie pour découvrir ce grand œuf de Pâques avec les Horcruxes de Harry Potter?

