En été, la nouveauté était Uplay +: le service de téléchargement de jeux de style Gamepass avec lequel Ubisoft souhaitait proposer une nouvelle alternative sur le marché du cloud gaming. Une plate-forme qui a ensuite été renommée Ubisoft + et maintenant aussi sera disponible via Google Stadia.

Ubisoft +, une plateforme qui comprenait et inclut les franchises les plus populaires de l’entreprise, est désormais accessible via une phase de test via une version bêta pour les utilisateurs de Google Stadia (c’est encore d’actualité) aux Etats-Unis en attendant un lancement qui doit être efficace avant de toucher 2021.

Ubisoft + maintenant sur Google Stadia

Après avoir annoncé en octobre que leur service d’abonnement viendrait sur Amazon Luna, ils sont désormais utilisateurs d’une autre plate-forme de jeu en nuage telle que Google Stadia, ceux qui peuvent accéder au catalogue de la société développeur de titres comme “Assassin’s Creed” ou “Far Cry” dans toutes les variantes, ou le mythique “Prince of Persia”.

Avec une sortie prévue le 16 décembrePour l’instant, seuls les utilisateurs aux États-Unis y ont accès. De cette manière, toute personne disposant d’un abonnement à Ubisoft + peut jouer quelle que soit la plate-forme par laquelle elle accède.

De plus, ce service prend en charge la progression multiplateforme, de sorte que on peut continuer un jeu dans un titre et dans un point indépendamment du fait que nous passions par exemple de Luna à Stadia. Un point en faveur d’Ubisoft.

Ubisoft + ne nécessite pas que nous soyons abonnés à Stadia Pro. Il n’est nécessaire de lier le compte qu’après l’enregistrement et l’abonnement à Ubisoft +.

