Les Français affirment que le poste contenait des “inexactitudes” dans les informations qu’il fournissait.

Il semble que le thème de la rétrocompatibilité La PlayStation 5 continue de soulever des doutes. Hier, nous vous avons dit que Ubisoft a publié un article sur le portail Ubisoft Connect dans lequel il a déclaré que de nombreux jeux vidéo de la société PlayStation 4 ne seraient pas rétrocompatibles avec la PS5. Cela a un peu surpris les joueurs, car il n’y avait que dix titres PS4 censés ne pas fonctionner sur PS5.

Eh bien, quelques heures plus tard, Ubisoft a supprimé le message dans lequel il a annoncé tout cela et a reculé dans les affirmations qu’il a faites sur la compatibilité descendante de certains de ses jeux dans l’écosystème PlayStation. La société française a veillé à ce que, dans la déclaration d’hier, il y ait inexactitudes et ne donne pas plus de détails.

[En el post] Il peut y avoir des inexactitudes concernant les titres Ubisoft jouables sur PS5 Ubisoft RepresentativeUNE Représentant Ubisoft a parlé au portail Gematsu par e-mail et a déclaré ce qui suit: “Nous avons retiré l’article d’Ubisoft Connect et le message du forum concernant la compatibilité descendante pour le moment, car il peut y avoir des inexactitudes liés aux titres Ubisoft qui sont peut jouer sur PS5“.

Par conséquent, il semble que les informations qui ont émergé hier directement d’Ubisoft on ne peut pas le donner par confirmé maintenant. Il faudra être vigilant pour voir s’il existe bel et bien un jeu PS4 français qui ne fonctionnera pas sur PS5, une console qui aura Assassin’s Creed Valhalla parmi ses jeux de lancement lors de sa sortie.

En savoir plus: Sony, PS5, PlayStation 5, Ubisoft, PS4, PlayStation 4 et compatibilité descendante.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');