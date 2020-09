Il vient de se terminer une vente aux enchères caritative organisé par Médiatonique, l’équipe derrière le succès retentissant de Fall Guys: Knockout ultime, pour un total d’un million de dollars offert par Tyler « Ninja«Blevins, Jimmy»MrBeast«Donaldson, G2 eSport ed Laboratoire de visée. Le produit ira à Effets spéciaux, une entreprise spécialisée dans la création de technologies pour les joueurs en situation de handicap, tandis que l’équipe de Fall Guys s’engagera à créer quatre nouveaux skins exclusifs en l’honneur des gagnants de la vente aux enchères.

Fall Guys: Ultimate Knockout, bientôt quatre nouveaux skins exclusifs

Mediatonic a annoncé la vente aux enchères le 17 août, deux semaines seulement après la sortie de Fall Guys, promettant un skin exclusif à ceux qui feraient le don le plus élevé. Les offres initiales se sont chiffrées à des dizaines de milliers de dollars, puis ont rapidement augmenté pour atteindre un million de dollars.

🏆 L’enchère est terminée 🏆 LES GAGNANTS SONT: @ G2esports @Ninja @AimLab @MrBeastYT Avec un don combiné de 1000000 $ pour @SpecialEffect Probablement l’équipe la plus épicée depuis The Avengers ?????? https: //t.co/Q2G3h9UyDh – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 31 août 2020

Nous ne savons pas quand les nouveaux skins feront leurs débuts, mais pourraient arriver ensemble dans la deuxième saison de Fall Guys. Prévue pour le mois d’octobre, la nouvelle saison sera entièrement sur le thème médiéval et introduira une nouvelle série de mini-jeux inspirés des jeux et des arènes médiévaux. Il y aura des tours, des forteresses, des rampes de siège, des ponts-levis et de nombreux autres objets épiques, ainsi que de jolis nouveaux skins.

«Nous sommes étonnés. Lorsque les restrictions dues à la propagation du COVID-19 nous ont frappés plus tôt cette année, l’organisme de bienfaisance faisait face à une réduction significative du produit du financement en raison, en partie, de l’annulation ou du report de nombreux ses principaux événements de financement. En tant qu’organisme de bienfaisance qui ne facture pas ses services, ce don sera inestimable pour aider à combler cette lacune. Cela nous permettra de continuer à offrir un service ininterrompu aux nombreuses personnes souffrant de graves handicaps physiques à travers le monde qui demandent notre aide de plus en plus nombreux d’année en année », a déclaré Mick Donegan, fondateur et PDG de SpecialEffect dans un communiqué.