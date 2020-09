Dans le but de satisfaire plus d’utilisateurs avec des besoins différents, UMIDIGI a lancé un nouveau smartphone, UMIDIGI A7S, les modèle le moins cher de la série A7.

Outre la triple caméra et l’écran de 6,53 pouces, la caractéristique la plus intéressante est la thermomètre numérique infrarouge qui est utilisé pour la première fois sur un smartphone d’entrée de gamme et pourrait être très utile pendant cette période. UMIDIGI A7S sera en prévente globale à 59 euros à partir du 21 septembre.

Le premier smartphone d’entrée de gamme au monde avec un thermomètre infrarouge

UMIDIGI A7S vient avec un thermomètre infrarouge capable de mesurer la température corporelle. Le capteur se trouve dans le module photo arrière et est accessible rapidement en cliquant sur le bouton de raccourci sur le côté gauche. Ceci est un bouton programmable.

UMIDIGI A7S est équipé d’un grand écran HD + avec encoche de 6,53 pouces. Le smartphone présente un design 3D qui le rend facile et confortable à tenir. Il présente une texture anti-empreintes digitales à l’arrière, qui garde le téléphone toujours propre.

De plus, le smartphone est alimenté par un processeur MediaTek MT6737 et est équipé de 2 Go de RAM, une mémoire interne de 32 Go, USB type C et un emplacement pour 3 cartes (Dual SIM + MicroSD) avec mémoire extensible jusqu’à 128 Go. UMIDIGI A7S prend en charge Android 10 Go et est compatible avec les bandes LTE mondiales.

En parlant de l’appareil photo, l’UMIDIGI A7S arbore un système un triple caméra qui comprend un Appareil photo principal 13 MP, une caméra ultra grand angle 8MP (champ de vision de 120 degrés) et un capteur de profondeur 2MP. Le smartphone prend en charge le mode ultra large et le mode portrait. La caméra frontale offre un capteur 8MP avec prise en charge AI Beautify.

Prix ​​et disponibilité

UMIDIGI A7S sera en prévente mondiale à partir du 21 septembre prochain pour seulement 59 euros. Si vous êtes intéressé par cet appareil, vous pouvez déjà ajoutez-le au panier sur AliExpress, pour ne pas manquer l’offre.

Enfin, UMIDIGI offre 10 unités de son smartphone BISON. Vous pouvez participer au concours et en savoir plus sur le site officiel par UMIDIGI.