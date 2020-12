Rares sont les secteurs qui ont bénéficié de cette terrible année 2020. Mais s’il y en a une qui me vient à l’esprit rapidement, est celle des séries et services de films OTT ou des plateformes de streaming.

Le cadre de “ guerres en streaming ” dont on a tant parlé ces dernières années semble avoir cédé la place à une entente dans laquelle toutes les plateformes ont gagné des utilisateurs poussés par de grands lancements et, surtout, par le confinement et la fermeture du cinémas, l’autre côté de la médaille et le grand perdant.

En tout, le nombre d’utilisateurs payants parmi les principales plateformes a augmenté de 75,1% par rapport à l’année dernière jusqu’à ce jour, passant de 320 millions de clients payants à plus de 560 dans le monde.

Le graphique suivant montre cette évolution entre les principales plates-formes depuis 2019 et en 2020 – avec décembre toujours comme prévision sans clôture -, date à laquelle des noms propres tels que Disney Plus ou HBO Max sont arrivés sur le marché aujourd’hui.

Les données sont extraites des communications officielles des sociétés propriétaires de ces plateformes et complétées par leurs prévisions et rapports comme celui lancé il y a quelques mois par le cabinet de conseil nord-américain Antenna.

Disney Plus, le grand gagnant de sa première année

Sur la base du graphique, Netflix est le joueur dominant, auquel le lock-out dans de nombreux pays s’est particulièrement bien comporté au printemps, trimestre au cours duquel il a ajouté 16 millions de nouveaux utilisateurs après une période où sa croissance avait stagné et avait même commencé à perdre des clients aux États-Unis.

Cependant, la grande entrée sur la scène est celle de Disney Plus. Lancé en Amérique du Nord pour la première fois en novembre, son arrivée en Europe s’est faite dans un contexte de verrouillage dans de nombreux pays, avec une offre de lancement qui a doublé le nombre d’abonnés.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Coïncidant avec sa présentation aux actionnaires cette semaine, au cours de laquelle une multitude de nouvelles de Marvel et de Star Wars ont été dévoilées, la société de souris a signalé qu’elle avait déjà passé le 86 millions d’utilisateurs payants, ce qui la laisse dans la troisième étape avec seulement 12 mois d’activité.

La poussée de Disney cette année est due à des premières bien connues et irrémédiablement conditionnée par la pandémie: la première de Hamilton a donné une impulsion importante aux États-Unis pour une plate-forme qui a commencé avec The Mandalorian comme le seul grand ajout à ce qui semblait être une immense bibliothèque du catalogue Disney. Et Mulán, plus Soul à Noël, il semble qu’il finira le travail. Les deux titres sont passés du cinéma au streaming en raison de la pandémie, ainsi que d’autres productions qui ont atteint Prime Video (Borat 2) ou Apple TV + (Greyhound).

Disney Plus

L’ampleur de ce succès est illustrée par le fait que les analystes prévoyaient initialement qu’il faudrait attendre 2022 pour que Disney Plus atteigne 50 millions d’abonnés.

Les astérisques de Prime Video, HBO Max et Apple TV +

Une autre plateforme dont on a beaucoup parlé, et beaucoup, au point de pointer déjà Le deuxième grand rival de Netflix est Prime Video,. Des productions telles que The Boys ou le susmentionné Borat 2 ont fait partie de ses gros paris cette année, où il a également apporté des changements tels que permettre l’achat de films récemment sortis en plus ou indépendamment de l’abonnement.

Cependant, vos données présentent certaines nuances. La société de Jeff Bezos n’a pas mis à jour les données officielles de son nombre d’abonnés depuis longtemps. Si l’on s’en tient aux chiffres des utilisateurs d’Amazon Prime (entre 175 et 200 millions de personnes à la fin de l’année), sa croissance a été considérable. Mais, Selon certaines estimations, seuls 12% des abonnés Prime voient ou même savent ce qu’ils ont avec Prime Video inclus. Ce qui laisserait son chiffre entre 23 et 28 millions d’utilisateurs.

Avec Disney Plus, l’autre grande entrée de l’année a été HBO Max, l’OTT de Warner qui semble maintenant tout mettre en œuvre à cet égard, et qu’en 2021, elle absorbera d’autres marques locales telles que HBO Espagne ou HBO Nordic. Cependant, il n’est toujours disponible qu’aux États-Unis, où il semble qu’il n’a pas eu toutes les activations attendues même pour ceux qui étaient déjà clients de la télévision câblée de HBO, qui l’avaient inclus.

Pour l’instant, les dernières données estiment qu’il a environ 40 millions d’abonnés sous HBO Max seul, sans compter le local HBO Europe.

Et enfin, il faut parler de Apple TV +, lancé presque en même temps que Disney Plus, qui oscillerait entre 33 et 40 millions d’abonnés, selon les estimations en l’absence de données d’entreprise. Cependant, une note de bas de page importante sur ce chiffre est qu’Apple était offrir un abonnement d’un an à vos clients qui achètent un iPhone, Mac ou iPad. En d’autres termes, nous n’avons toujours pas de vision claire de la quantité de renouvellement de ces utilisateurs «gratuits» une fois qu’ils commenceront à payer.

Malgré cela, la plate-forme Apple, qui est née avec un catalogue court mais soigné, a opéré quelques changements de stratégie, commençant à acheter des productions externes et à nouer des alliances avec Sony pour la première de certains de ses films en raison de la fermeture de salles. .

2021 marquera à quel point il y a une bulle ou un changement de paradigme

Tout semble nous concentrer sur une 2021 qui permettra de tester dans quelle mesure cette croissance est attribuable à la fermeture des salles ou si les plateformes ils parviennent à éliminer toute fatigue d’abonnement lorsque les salles commencent à rouvrir.

Le pari de HBO Max est une bande réfléchissante claire. Il publiera toutes les premières Warner de 2021 sur sa plate-forme, cherchant sûrement à renforcer la plate-forme avant un an qui pourrait continuer à être limité dans les salles, même si cela signifiera une perte de revenus potentiels.

Temporaire ou non, ce qui semble clair, c’est que le streaming a été consolidé au sein des studios comme un pari commercial central, et non latéral. Avec Disney présentant un catalogue impressionnant et à gros budget pour les prochaines années, et le lancement arrive sous le nom de Paramount Plus, le nouveau service ViacomCBS.

