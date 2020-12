Personne n’avait remarqué cet œuf de Pâques dans The Last of Us

Ce 2020 a vu comment The Last of Us Part II est entré dans nos vies pour continuer l’histoire d’Ellie et Joel, en ajoutant de nouveaux personnages et en donnant une tournure très importante à ce que nous avons vu dans la tranche originale. Le jeu de 2013 est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs de l’histoire et a été joué par des millions de personnes dans le monde, même si aucun d’entre eux ne semble l’avoir remarqué. un œuf de Pâques caché depuis 7 ans.

Rodney Reece, développeur actuel chez Respawn Entertainment, a partagé sur son compte Twitter un œuf de Pâques de The Last of Us qui rend hommage à Uncharted et à l’un de ses personnages les plus aimés. Sully a piloté un avion dans le premier Uncharted le plus reconnaissable et c’est précisément cet avion qui a coulé dans les profondeurs de la carte ‘Beach’ du mode multijoueur de The Last of Us.

Voici l’oeuf de Pâques de The Last of Us qui rend hommage à Uncharted

Vous savez, voici un œuf de Pâques auquel je tiens depuis 2013. Dans le dernier d’entre nous sur la carte “Plage”, il y a des restes d’un avion à hélice. Cet avion est l’avion de Sully d’Uncharted 1. Ne pas dire que c’est canon. Mais je l’ai pris à U1, je l’ai brisé en morceaux et je l’ai mis là. pic.twitter.com/SQjFXn68HZ – Rodney Reece (@ RodneyReece7) 3 décembre 2020

Rodney a partagé cet œuf de Pâques 7 ans après que personne ne l’ait remarqué. Qui sait si les cartes multijoueurs cachent plus de références à d’autres jeux Naughty Dog. Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que le studio californien travaille sur le mode multijoueur de The Last of Us Part II, qui peut être vu aux Game Awards, ainsi qu’une adaptation plus que probable du jeu sur PS5 avec des fonctionnalités telles que 4K natif et 60 fps.

▪ Date de sortie: 14/06/2013