Si vous cherchiez une explication du comportement de votre chat, cette application peut être votre solution.

Comprendre ce que veulent nos animaux de compagnie a toujours été l’un des grands sujets en suspens de la technologie et des êtres humains. Nous avons déjà vu dans Les Simpsons des inventions révolutionnaires résoudre ce problème qui aurait bien pu devenir réalité, mais la vérité est qu’aujourd’hui nous ne le faisons toujours pas. savoir ce que les chats et les chiens disent lorsqu’ils aboient et miaulent.

Javier Sánchez, un ancien ingénieur d’Amazon, a l’intention de mettre fin au grand dilemme de nombreux ménages avec un application qui vous permettra de traduire un large éventail d’expressions de chat. Pour l’instant, pour comprendre les chiens, nous devrons attendre un peu plus longtemps.

MeowTalk: enfin comprendre votre chat

MeowTalk est le nom de l’application qui veut changer la vie des familles qui ont des chats ou des chats. Mais sur quoi cette application est-elle vraiment basée? Selon Sánchez lui-même dans une interview, il s’est appuyé sur ses connaissances dans des systèmes tels qu’Alexa pour déchiffrer les messages des félins.

Ainsi, par exemple, Javier Sánchez souligne que les chats ont une série d’intentions de base comme avoir faim, souffrir ou être heureux, et que l’application est capable de vous dire quand cela se produit.

Evidemment, il n’est pas fiable à 100% et les utilisateurs peuvent modifier ces traductions en fonction des réactions de leurs chats. Pour ce faire, il est possible d’enregistrer le miaulement du chat que l’on souhaite comprendre et l’application lui donnera un sens; si on voit que cela ne convient pas, il est possible ajouter des modifications pour façonner la traduction.

En ce moment l’application Il n’est disponible qu’en anglais mais il est prévu que dans un proche avenir, il sera compatible avec plus de langues. Si vous osez l’essayer, faites-nous part de vos impressions, car nous sommes face à une invention des plus curieuses, cela ne fait aucun doute.