Naruto: Rock Lee grand avec un visage sérieux

Naruto a quelque chose en particulier qui l’identifie des autres anime, et c’est sa conception. Contrairement à d’autres franchises, les développeurs ont choisi de recréer les personnages de de la manière la plus humaine possible et avec des touches authentiques pour que chacun d’eux soit totalement différent.

L’un des plus distingués parmi le groupe de ninja du village feuille est Rock Lee, un garçon qui suit le chemin de son sensei Might Guy en Taijutsu. Sa tenue a toujours été verte, avec de grands yeux, des cheveux champignon et des bandages sur les mains, ce qui lui donne un look intéressant, mais que se passerait-il s’il avait été conçu par un autre artiste? Ensuite, nous vous laissons une belle illustration qui pourrait vous plaire.

Naruto: Rock Lee – Illustration avec un autre style d’art x Gilbert Han

Ce Fan Art a été réalisé par l’artiste Gilbert Han de ArtStation, ici on peut voir que son style artistique rend même le personnage plus humain en raison des détails de leurs yeux, nez et bouche, car ils sont dans les proportions qu’ils devraient être. D’un autre côté, ce personnage est devenu si populaire qu’ils en ont également fait des cosplays incroyables.

