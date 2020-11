Visage de Bro Thor de Avengers: Endgame

Thor est l’un des personnages les plus populaires de Marvel depuis qu’il a fait sa première apparition dans la bande dessinée Journey Into Mystery # 83 (1962). Cependant, le super-héros gagne de plus en plus de renommée avec ses apparitions dans des séries animées et dans l’univers cinématographique Marvel où est interprété par Chris Hemsworth. En fait, l’une des versions les plus appréciées de Thor est celle qui apparaît dans Avengers: Fin de partie.

Dans ce titre, nous pouvons voir un Thor totalement différent, un héros déprimé à cause des catastrophes causées par Thanos. Grâce à cela, il a perdu sa forme physique et le désir de continuer à sauver le monde. Cependant, l’une des choses que les fans de Bro Thor aiment le plus est que aime les bières et aime jouer à Fortnite. C’est pourquoi un fan nommé Dr Garuda a décidé d’honorer cette version du personnage en sculptant une figure de ses propres mains.

C’est la figurine de Thor que chaque fan souhaite avoir dans sa collection

Dans l’image suivante, vous pouvez voir le processus que le sculpteur effectue pour pouvoir créer des détails aussi réalistes et cool sur une figurine de Bro Thor de Avengers: Endgame.

Comme vous pouvez le voir, dans la vidéo, l’artiste fait étape par étape le corps et les détails généraux de Thor, lui donnant ainsi l’épopée pose quand il vient aider Captain America avec son Stormbreaker. De plus, il peint de manière très réaliste chaque partie du personnage, y compris la base de celui-ci, ce qui lui donne une touche beaucoup plus impressionnante. N’oubliez pas qu’il existe d’incroyables figurines de Thor à ajouter à votre collection.

