De Samsung, nous connaissons certains de leurs mobiles de combat pour rivaliser dans le segment des terminaux économiques. Il y a le Galaxy M31, le Galaxy M21 ou le Samsung Galaxy M11, un casting auquel un autre nouveau terminal est maintenant ajouté tel quel le Samsung Galaxy M12, qui vient de fuir en images.

Successeur du Samsung Galaxy M11, arrivé en mars et qui à son tour signifiait le renouvellement du Galaxy M10 et des Galaxy M10, ce modèle continue de miser sur des valeurs sûres et des changements intéressants comme le présence d’un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation.

Un autre mobile dans le milieu de gamme

Et est-ce que tout ce qui entoure Samsung ne se concentrera pas sur les rumeurs concernant le prochain Galaxy S21 ou si la gamme Note disparaîtra ou non. Pendant que tout cela cuit, Samsung a travaillé sur un nouveau modèle, le Galaxy M12, qui a été publié grâce à Steve Hemmerstoffer de Voice.com.

Un téléphone qui mise sur la connectivité 5G dans le segment économique et le tout dans un design qui ressemble beaucoup au Galaxy A42 5G. Un corps dans lequel un Écran Infinity-V de 6,5 pouces qui occupe presque tout le devant à l’exception d’un menton un peu épais et d’une caméra en forme de goutte d’eau.

Au verso, l’adoption de une finition plastique bicolore, avec une zone inférieure dans une finition brillante et une zone supérieure dans une finition texturée à rayures. Et dans cette zone se trouve le module caméra, de format quadrangulaire, dans lequel quatre capteurs et un flash LED sont intégrés.

Dans ce modèle, Samsung a amené le capteur d’empreintes digitales sur l’un des boutons latéraux, en particulier le bouton d’alimentation. De plus, à côté des boutons de contrôle du volume, un microphone apparaît sur le dessus du téléphone et un port USB-C, un haut-parleur et prise casque en bas.

Pour l’instant, il n’y a plus de données sur ce modèle. Nous ne connaissons pas le matériel qui peut être monté à l’intérieur et du support qui a fait écho à la fuite, ils soulignent qu’il peut début sur le marché début 2021.

Via | Voice.com

.

Partager Samsung Galaxy M12: un autre mobile abordable est filtré sur les photos pour rivaliser dans le milieu de gamme