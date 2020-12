Dans le monde de la téléphonie mobile, on utilise depuis plus de 20 ans que le chargeur est également livré dans la boîte où le téléphone est livré. Mais depuis un certain temps, nous voyons des produits électroniques qui n’incluent plus de chargeur – les consoles 3DS de Nintendo par exemple. Qu’est-ce que ça ferait d’ouvrir la boîte de votre nouvel iPhone 12 tout neuf et coûteux et de constater qu’il n’a pas de chargeur? Eh bien c’est ce qui s’est passé

iPhone 12 sans chargeur inclus

Un iPhone sans chargeur? Oui, comme on le trouve par exemple avec les mini-consoles de Nintendo, L’iPhone 12 n’est livré qu’avec un câble de charge dans la boîte, mais pas le chargeur lui-même ni les écouteurs. En fait, c’est une décision ferme pour Apple qui sera étendue à tous les téléphones mobiles qu’ils lancent à l’avenir.

Le motif? Réduire l’impact environnemental: selon la vice-présidente Lisa Jackson, «il existe déjà plus de 2 milliards d’adaptateurs secteur dans le monde», ce qui laisse entendre que vous en avez certainement chez vous que vous pouvez utiliser. Cela sans oublier qu’ils rendront les étuis iPhone 12 plus petits et par conséquent, ils n’utiliseront pas autant de matériaux pour l’emballage.

Mais les raisons économiques peuvent aussi être évoquées, puisque quelques mois auparavant, l’analyste expert d’Apple Ming-Chi Kuo a souligné que l’absence du chargeur et / ou des écouteurs était due à “des raisons environnementales ou pour réduire les coûts”. Il parait, Les coûts de production de l’iPhone 12 sont plus élevés en raison de l’incorporation de la technologie 5G sur la nouvelle ligne iPhone. Lors du retrait casque et adaptateur secteur de la boîte, Apple peut réduire les coûts

Xiaomi ne les inclura pas non plus

Le plus drôle, c’est ce qui s’est passé après cette annonce: Samsung, le rival direct d’Apple, a d’abord publié une publicité – déjà supprimée – dans laquelle il assurait qu’il continuerait à mettre le chargeur dans la boîte de ses futurs téléphones portables. Mais soudain, il a pensé mieux, et en octobre dernier, il a envisagé de retirer le chargeur et les écouteurs – quelque chose qui sera vu de première main dans quelques jours, lorsque le Samsung Galaxy S21 en janvier.

Le Chinois Xiaomi a également lancé une raillerie à Apple en faisant valoir que son imminent Xiaomi Mi 10T oui il viendrait avec le chargeur. Mais du coup, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a surpris tout le monde en publiant sur Weibo -le Twitter chinois- que son prochain modèle Xiaomi Mi 11 n’apportera pas non plus de chargeur, dans une autre décision changée quelques semaines après celle d’Apple.

Raisons environnementales

Selon Jun, et en raison de «la protection de l’environnement, le chargeur inclus dans la boîte [del Mi 11] Il a été annulé “.

C’est vrai ce qu’ils maintiennent, et qu’il est facile d’avoir un chargeur chez soi qui vaut le nouveau modèle de smartphone, qui n’apporte que le câble de charge compatible. Mais il est également facile de voir comment les nouveaux mobiles qui arrivent sur le marché continuent d’augmenter leurs prix tout en enlevant des choses à l’utilisateur. S’ils n’ont pas de chargeur, ne devraient-ils pas baisser un peu le prix?

A gauche le Xiaomi Mi 11 sans chargeur dans la boîte, et à droite avec chargeur inclus

Actualisation

Aujourd’hui lundi 28, jour de la présentation du Xiaomi Mi 11 sur le marché chinois, Xiaomi a confirmé que le terminal sera publié en 2 versions, et que “il y aura une option pour l’acheter (pour l’instant uniquement en Chine) sans chargeur ou avec un chargeur (55W) inclus dans la boîte.” Et ce “pour le même prix”, c’est donc à vous de décider Si vous souhaitez prendre le modèle avec ou sans chargeur sans payer de supplément.

Bien sûr, “pour le moment, cette stratégie est uniquement pour la Chine” comme déjà indiqué sur le site Web de la société, et Xiaomi ne peut toujours rien confirmer pour le reste des marchés, donc on ne sait pas si Xiaomi donnera cette option dans le reste de Asie et Occident.