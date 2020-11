Netflix India a refusé de commenter cette affaire à ., en particulier sur la plainte à la police

Plusieurs experts soulignent que la liberté de création dans le pays asiatique est réduite, en particulier dans les relations entre musulmans et hindous

Pour la plateforme de streaming, cette nation est l’une des plus prometteuses pour sa croissance hors des États-Unis

Netflix est rapidement devenu un empire du divertissement avec des projets de films et de télévision dans le monde entier. Précisément à cause de l’énorme portée de ses productions, il semble que la marque soit vouée à des polémiques occasionnelles sur les images et les intrigues qu’elle explore. Et selon ., cette fois, la plateforme de streaming est entrée en conflit avec les autorités indiennes. Un processus qui pourrait conduire à diverses sanctions légales.

Cette fois, la série qui a mis Netflix en difficulté était Un garçon approprié. C’est une adaptation du roman britannique du même nom où un jeune hindou est à la recherche d’un bon mari. Dans la scène qui a dérangé les autorités, le protagoniste est vu en train d’embrasser un garçon musulman, tandis qu’à l’arrière-plan un temple hindou est vu. Narottam Mishra, le ministère de l’Intérieur de l’État du Madhya Pradesh, a déclaré que la série «blessait les sentiments d’une religion».

Mishra a noté qu’il avait ordonné au service de police d’enquêter sur l’affaire. Et, à l’époque, intenter une action en justice contre Netflix contre le producteur et réalisateur de la série pour «atteinte aux sensibilités religieuses». Gaurav Tiwari, le gouverneur du Madhya Pradesh, a également lancé une procédure judiciaire distincte contre la marque de streaming. Non seulement cela, mais il a également menacé de marches contre l’entreprise si elle ne supprimait pas le contenu du site.

Religion vs production artistique

Il convient de noter que Netflix n’est pas la seule entreprise ciblée par l’Inde et ses autorités pour des raisons religieuses. Un cas assez similaire, selon NewsBytes, est celui du film Laxmii. Le film aborde également l’histoire d’amour entre une femme hindoue et un garçon musulman. La pratique, connue sous le nom de «djihad d’amour», est détestée par de nombreuses personnes dans le pays. Et dans ce cas, cela a déclenché un énorme appel au boycott des médias sociaux.

Notes connexes

Ce n’est pas mineur que Netflix ait des problèmes pour un contenu régional qui ne plaît pas à certains segments de son public. Selon Advanced Television, plusieurs acteurs du secteur de la vidéo à la demande (VoD) investissent dans le contenu local. Ceci, en partie parce qu’ils doivent rivaliser avec l’abondante bibliothèque de films et de séries de leurs rivaux régionaux. Mais aussi parce que ce sont des productions attractives pour les abonnés.

Plus précisément sur la question religieuse, Netflix marche dans un territoire assez délicat. Il y a plusieurs demandes sur Change.org appelant au boycott de la plateforme de streaming. Et dans des cas comme Un garçon approprié en Inde, la possibilité d’une action en justice n’est pas si éloignée. En ce sens, il est important que l’entreprise fasse très attention au type de contenu qu’elle décide de publier. Ou, au contraire, qu’il est conscient des défis auxquels il serait confronté.

Une autre polémique pour Netflix

Il est à noter qu’à d’autres occasions, même dans les pays occidentaux, la plateforme de streaming a eu des problèmes en raison de certaines décisions artistiques de ses projets. Par exemple, dans le cas de Cuties, il y avait beaucoup de bruit dans les réseaux à cause de la couverture choisie pour le film, où de jeunes mineurs auraient été sexualisés. À l’époque, cependant, Netflix a défendu la validité du film, mais a accepté l’erreur avec le matériel promotionnel.

D’autres controverses ont été moins violentes. Par exemple, le film Murder Mystery a également été largement critiqué par les abonnés Netflix et le grand public. Mais la raison de la critique était la qualité globale du film. Et c’est que beaucoup ont convenu qu’il s’agissait d’un projet plein de clichés et de lieux communs du monde du cinéma. En Espagne, où se déroule le film, les désaccords étaient encore plus notables.