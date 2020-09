Des chercheurs ont récemment découvert un bogue dans l’application mobile officielle de Joe Biden, appelée à juste titre Vote Joe.

Le bogue a permis à toute personne disposant d’une adresse e-mail non vérifiée d’accéder à des informations sensibles – y compris l’historique des votes et les adresses personnelles – de millions d’utilisateurs.

La campagne Joe Biden a été informée du bogue la semaine dernière et a rapidement déployé une mise à jour de l’application pour résoudre le problème vendredi dernier.

À première vue, l’application mobile officielle de Joe Biden pour soutenir sa campagne présidentielle 2020 n’a rien de spécial. Semblable à d’autres applications politiques, l’application Vote Joe permet aux partisans de Biden d’envoyer facilement des textes pro-Biden, de lire sur sa plate-forme, de trouver des événements à proximité, de recevoir des mises à jour de la campagne, et plus encore. Un nouveau rapport de The App Analyst révèle cependant qu’un bogue dans l’application a potentiellement exposé des informations utilisateur sensibles telles que les anniversaires, les adresses personnelles et les numéros de téléphone de millions d’utilisateurs.

Bien que le type d’informations ci-dessus soit facilement disponible via d’autres voies, le bogue a permis à quelqu’un de glaner facilement toutes ces informations d’un seul coup avec peu ou pas d’effort. L’analyste d’application explique en outre que toute personne s’inscrivant avec une fausse adresse e-mail a eu accès à une base de données TargetSmart contenant plus de 190 millions d’enregistrements d’électeurs, ce qui a également rendu visible l’historique des votes antérieurs des personnes.

La campagne Biden a été informée du bogue la semaine dernière et un correctif a été déployé vendredi dernier.

Dans une déclaration fournie à TechCrunch, un représentant de la campagne Biden a déclaré ce qui suit:

Nous avons été informés de la manière dont notre développeur d’applications tiers fournissait des champs d’informations supplémentaires à partir de données disponibles dans le commerce qui n’étaient pas nécessaires. Nous avons travaillé rapidement avec notre fournisseur pour résoudre le problème et supprimer les informations. Nous nous engageons à protéger la vie privée de notre personnel, les bénévoles et les supporters travailleront toujours avec nos fournisseurs pour le faire.

Pendant ce temps, un représentant de TargetSmart a expliqué:

Mike Czin, un porte-parole de TargetSmart a déclaré: «En raison d’une erreur de codage commise par un développeur d’applications progressistes, une quantité limitée de données disponibles publiquement ou commercialement était accessible aux autres utilisateurs. Le problème a été rapidement identifié et résolu. »

Une chose est claire: avec des campagnes politiques reposant plus que jamais sur la technologie pour atteindre les électeurs, la probabilité que quelque chose se passe mal – que ce soit par des bugs ou de mauvais acteurs – augmente en conséquence.

Pendant ce temps, le premier débat présidentiel arrive tôt ou tard et les querelles entre les deux campagnes battent déjà leur plein. Cette semaine encore, la campagne Trump a employé une équipe d’avocats pour demander à la campagne Biden de cesser de diffuser une publicité qu’elle prétend être pleine de mensonges. Les mensonges en cause concernent des déclarations insensibles que Trump aurait faites à propos de militaires décédés dans un article récent publié dans The Atlantic.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.