L’Apple Watch Series 2 a été le premier modèle à être entièrement étanche, et Apple a introduit une fonction importante pour protéger les composants internes. Comme vous le savez peut-être, Apple Watch dispose d’un système d’éjection d’eau dans lequel le haut-parleur expulse l’eau – et cela pourrait arriver à l’iPhone selon un nouveau brevet déposé par Apple.

Le système d’éjection d’eau de l’Apple Watch fonctionne en utilisant le haut-parleur pour vibrer et émettre des sons spécifiques qui poussent l’eau, ce qui est utile lorsque vous utilisez votre Apple Watch pour nager ou pendant une douche.

Comme l’a souligné Patently Apple, cette fonctionnalité pourrait être disponible dans les futurs modèles d’iPhone, car Apple a déposé un nouveau brevet qui montre exactement cela. Le brevet a été initialement déposé par Apple en 2019, mais il n’a été publié aujourd’hui que par le US Patent and Trademark Office.

Les chiffres montrent un système d’éjection d’eau intégré à un iPhone qui fonctionne de manière similaire à la technologie de l’Apple Watch Series 2 et versions ultérieures. Il utilise le haut-parleur et un module de capteur avec revêtement hydrophobe pour repousser l’eau, ce qui rendrait l’iPhone encore plus étanche et empêcherait également les haut-parleurs de tomber en panne juste après avoir été en contact avec des liquides.

Sur la base de la description du brevet, ce système est capable d’expulser différents types de liquides, y compris l’eau douce, l’eau salée, les gaz, etc. Il peut même détecter la présence de cristaux d’eau salée sur la barrière acoustique en maille.

Lorsque l’appareil électronique portable (iPhone) est exposé à l’eau salée, par exemple lors d’une session de surf à Santa Cruz, les cristaux d’eau salée peuvent laisser un résidu sur la barrière acoustique en maille lorsque l’eau salée s’évapore. En conséquence, le diaphragme peut être actionné pour éliminer suffisamment les cristaux d’eau salée de la barrière à mailles acoustiques.

Cependant, il n’existe pas de plans connus pour inclure cette fonctionnalité dans les modèles d’iPhone de cette année. Il est important de garder à l’esprit qu’Apple dépose des centaines de brevets chaque année et que tous ne sont pas réellement utilisés dans un produit réel.

La populaire chaîne YouTube Slo Mo Guys a récemment partagé une vidéo époustouflante du système d’éjection d’eau de l’Apple Watch en action, comme nous l’avons vu ici sur ., et cela vaut la peine de la regarder.

