La technologie redeviendra le cadeau phare de Noël, et comme cela s’est produit les autres années, les répéteurs Wi-Fi et les systèmes PLC aura un grand rôle.

Les deux appareils ont le même objectif, étendre et améliorer la portée de votre connexion Internetmais ils le font de différentes manières. Les répéteurs Wi-Fi sont spécialisés dans l’extension de votre connexion sans câble, tandis que les automates le font via une interface filaire.

Cette simple description nous permet de voir les bases de ces deux solutions, mais sous cette surface il y a quelques nuances importantes que nous devons prendre en compte, car ils sont fondamentaux pour finir lequel des deux correspond le mieux à nos besoins.

Répéteurs et automates Wi-Fi: comment fonctionnent-ils et lequel choisir?

Les répéteurs Wi-Fi se branchent sur une prise, dans la portée du signal de notre routeur, et comme son nom l’indique, ils répètent le signal qu’ils reçoivent de lui. Il faut faire attention à ne pas les placer trop loin, car on pourrait finir par avoir des problèmes avec la qualité du signal.

En revanche, les équipements PLC sont connectés à deux prises, car deux équipements sont utilisés, l’un se connecte par câble au routeur, et qu’il doit être dans une prise à proximité de celui-ci, et l’autre est connecté dans la prise de la pièce à laquelle nous voulons apporter notre connexion Internet (également via le câble). Dans ce cas, le signal de la connexion Internet est transmis sur le réseau électrique.

Pour éviter les problèmes et maximiser la qualité du signal, AVM commercialise ses appareils avec fiche intégrée et filtres d’interférence, et réalise des connexions à haut débit sans effort et sans avoir à entrer dans des configurations complexes.

Eh bien, il est temps de décider, lequel des deux selon vous serait le meilleur cadeau? Mes préférés sont les automates avec répéteur Wi-Fi, car offrir le meilleur des deux mondes, mais je ne veux pas opter pour l’option facile, car je comprends que chaque utilisateur est différent et a ses besoins spécifiques, alors voyons quand c’est une bonne idée de choisir des répéteurs Wi-Fi et quand un automate est meilleur.

Si vous devez étendre votre connexion Internet à une zone séparée par de nombreux obstacles ou objets générant beaucoup d’interférences, ou si vous allez devoir parcourir une distance considérable, il vaut mieux opter pour un automate. En revanche, si vous ne trouvez pas beaucoup d’obstacles et que la distance à parcourir est raisonnable, les répéteurs Wi-Fi sont la meilleure option. Rappelez-vous également que les répéteurs Wi-Fi ont l’avantage de permettre les connexions sans fil, et que les API standard ne le font pas, uniquement câblés.

Contenu proposé par AVM FRITZ!