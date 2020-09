Motorola Razr 5G est le nouveau pliable que la firme américaine présentera la semaine prochaine. Et cela semble spectaculaire dans les images haute définition divulguées par Evan Blass.

Motorola Razr 5G sera la version de prise en charge du haut débit mobile de cinquième génération du smartphone pliable avec lequel Motorola a ressuscité un modèle emblématique qui a balayé les ventes il y a 15 ans et qui compte toujours une légion de fans. Ce n’est pas pour rien que Samsung s’est «inspiré» de sa conception pour créer le Galaxy Z Flip 5G.

Particulier pour son format type «coque», conserve une apparence reconnaissable par tous tout en innovant grâce à un écran OLED flexible qui remplace le clavier physique qui était installé en bas. L’écran est spécialement courbé en arc de cercle, un autre clin d’œil à l’ancien design Razr. Le «menton» surdimensionné en bas est également reconnaissable à l’original. Bien que ce ne soit pas le meilleur de la conception du terminal, Motorola affirme que c’est une nécessité pratique d’accueillir le capteur d’empreintes digitales, les antennes ou les haut-parleurs.

Comme la vieille école Razr, il dispose également d’un affichage secondaire sur le devant qui est activé lorsque le terminal est plié. Il peut fonctionner comme un trackpad, il affiche les principales notifications, l’horloge ou les commandes multimédias et est une joie pour les utilisateurs fatigués de la tendance des énormes téléphones de la taille d’une tablette et à la recherche de quelque chose qui puisse fonctionner parfaitement d’une seule main.

Motorola Razr 5G

Par rapport au modèle actuel, la version avec 5G offre quelques nouveautés en design externe. Le lecteur d’empreintes digitales a migré vers l’arrière de l’appareil dans le cadre du logo Motorola et la caméra arrière est un peu plus proéminente à côté du flash, conservant le châssis en acier inoxydable et en verre.

Des améliorations matérielles internes sont attendues par rapport à l’original, avec un Jeu de puces Snapdragon 765, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage. Sa caméra arrière sera de 48 mégapixels et la caméra avant de 20 mégapixels. La batterie aura également une capacité supérieure de 2845 mAh. Nous ne pensons pas que l’écran OLED flexible sera beaucoup plus grand que 6 pouces entièrement déplié, tandis que le secondaire répétera 2,7 pouces.

Ce ne sera pas économique compte tenu du prix de l’original, de l’ajout de la 5G et des améliorations matérielles, mais nous adorons ce Motorola Razr 5G. Si les prévisions sont respectées, il sera présenté lundi prochain avec un ensemble d’accessoires supplémentaires pour offrir une recharge sans fil et d’autres fonctions.