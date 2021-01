Steve Brown, un père célibataire de l’Utah, a rencontré sa future femme, Shayla Jhonson, dans le jeu coloré Switch.

Pour certains, Animal Crossing: New Horizons était un jeu qui leur faisait passer un bon moment devant leur Switch; Pour d’autres, c’est le titre qui a contribué à rendre le confinement forcé auquel la pandémie nous a conduit plus supportable; Mais pour quelques-uns, c’est devenu un facteur décisif qui a transformé leur vie à jamais. Un de ces cas était celui d’un couple américain, qui il a trouvé l’amour dans ses îles virtuelles.

Après s’être rencontrés dans le jeu, Steve et Shayla se sont fiancés en août.Ces derniers jours, l’histoire curieuse et romantique de Steve Brown, père célibataire de deux enfants de l’état de l’Utah, aux États-Unis, et qui a rencontré l’amour de sa vie, Shayla Jhonson, grâce à Animal Crossing: New Horizons, un jeu qui a tous deux acheté au début de la pandémie pour rendre leur confinement un peu moins lourd. Selon l’homme, les deux ont coïncidé au sein d’un groupe du jeu en Facebook et dans lequel il a accepté d’offrir gratuitement la grande quantité de cloches qu’il avait à épargner.

L’une des premières personnes à avoir répondu à son offre était précisément Shayla et, bien qu’elles aient toutes les deux accepté de se rencontrer sur l’île de Steve pour l’échange, elle l’a ensuite invité à faire le tour de son île. Sans s’en rendre compte, cette rencontre s’est rapidement transformée en une amitié dans laquelle ils ont décidé de passer plusieurs heures ensemble; d’abord dans le jeu, puis via des appels vidéo.

Au fil des semaines, les deux ont réalisé qu’ils s’aimaient beaucoup et ont commencé une relation à distance. Leur amour l’un pour l’autre grandissait à chaque minute qu’ils passaient ensemble, et au moment où ils acceptaient de se rencontrer en personne, l’homme savait qu’il voulait passer le reste de sa vie avec elle. En août, Steve s’est rendu en Indiana – avec une bague de fiançailles à la main – pour rencontrer Shayla et, s’assurant qu’ils voulaient prendre leur relation à quelque chose de plus sérieux, il lui a proposé; elle a accepté.

Maintenant et déjà engagé, Shayla prévoit de déménager avec Steve dans l’Utah et de l’épouser dans les prochains mois et fonder une famille avec leurs enfants. En fait, Audrey, l’une des filles de l’homme, est enthousiasmée par l’idée d’avoir une nouvelle maman avec qui elle peut jouer à Animal Crossing.

À cet égard, Shayla dit qu’elle fait confiance à cette décision car son cœur lui a fait sentir que c’était quelque chose de spécial et que Steve était l’homme de sa vie. Brown, pour sa part, se sent chanceux de pouvoir trouver son âme sœur, surtout à une époque aussi difficile que celle dans laquelle nous vivons actuellement.

En savoir plus: Nintendo Switch et Animal Crossing: New Horizons.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');