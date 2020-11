Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Être sur un navire naufragé dans l’espace et en pousser quelqu’un pour se perdre dans le cosmos infini semble beaucoup plus effrayant quand ce n’est pas de petits personnages colorés. En fait, chaque aspect de Among Us passe au niveau supérieur avec ce court métrage en direct.

Produit par les cinéastes allemands Jay & Arya, ce court métrage se concentre sur l’intrigue principale du jeu, un petit groupe piégé dans une pièce essayant de découvrir qui parmi eux est un imposteur qui veut les assassiner. Le film dure près de 13 minutes et donne une impression de tension totale alors que l’équipe perd des membres un par un, mettant une torsion sur le jeu innocent que nous connaissons.

Sans aucun doute, ce court métrage n’a rien à envier aux films aux budgets énormes et aux scénarios «élaborés», puisque cette intrigue peut facilement être transformée en film.



Que pensez-vous, aimeriez-vous voir un film parmi nous?

