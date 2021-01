C’est l’un des meilleurs smartphones présentés par Xiaomi, et il est livré avec une réduction intéressante.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre, vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs smartphones Xiaomi à prix réduit. Il Xiaomi Mi 10T Peut être le vôtre pour 366 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le terminal chinois arrive avec un écran 144 Hz, l’un des processeurs le plus puissant présenté par Qualcomm et 4 capteurs à l’arrière. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le smartphone Xiaomi.

Achetez le Xiaomi Mi 10T au meilleur prix

Le terminal Xiaomi est livré avec un joli design en verre avec des bords arrondis. Sur le devant, un écran Résolution IPS de 6,67 pouces et Full HD +, à côté d’un petit trou pour la caméra dans son coin supérieur gauche. A aussi un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz, l’un des plus élevés que nous ayons vu cette année dans le monde des smartphones.

Sous son châssis se trouve le Qualcomm Snapdragon 865, l’un des processeurs les plus puissants fabriqués par la société nord-américaine. Vous pouvez choisir entre les versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM. L’offre dont nous parlons comprend la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, largement suffisant pour que vous en tiriez le meilleur parti.

Qualcomm Snapdragon 8 656 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne 6,67 ″ Écran Full HD + 144 Hz IPS 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec chargement rapide à 33 WUSB-C, NFC et 5G

Il y a quatre caméras que l’on retrouve à l’arrière de ce Xiaomi Mi 10T: il arrive avec un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un macro 5 mégapixels et un capteur environnemental. Par contre, dans le trou à l’avant, un appareil photo 20 mégapixels.

La batterie du terminal chinois atteint 5 000 mAh et profitez d’un Charge rapide de 33 W. Ce Xiaomi Mi 10T a également Technologie NFC et 5G. Comme vous l’avez vu, c’est un appareil très complet, avec de véritables spécifications haut de gamme. Pour moins de 400 euros, très peu peuvent offrir ce que ce Xiaomi.