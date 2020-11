La Nokia Streaming Box 8000 est un exemple de la nouvelle politique de la société finlandaise, qui a décidé licence de la marque sur d’autres technologies, afin de lancer des produits issus de plusieurs segments de marché en tirant parti de l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cas, pour cet appareil, la collaboration est menée avec StreamView GmbH, une société autrichienne qui produit des téléviseurs intelligents, des décodeurs et des radios DAB + avec une présence sur plusieurs marchés internationaux.

Fruit de la collaboration entre les deux sociétés, le premier appareil à voir la lumière est la Nokia Streaming Box 8000, un décodeur qui vise à se démarquer, par ses performances, des autres appareils du même segment. A cet effet, il disposera d’un Amlogic S905X3 intégré formé de quatre cœurs ARM Cortex-A55 et d’un GPU ARM Mali-G31 MP2. Bien qu’il n’y ait toujours pas d’informations sur la quantité de RAM dont il disposera ou sur le type de celui-ci, il est impensable qu’il soit inférieur à deux gigaoctets, et on espère qu’il aura finalement quatre gigaoctets.

En matière de connectivité sans fil, la Nokia Streaming Box 8000 est connue pour WiFi bi-bande et Bluetooth 4.2. Et si nous parlons d’interfaces filaires, il dispose d’USB 3.0 type A, USB 3.0 type C, Ethernet, HDMI, audio optique, vidéo composite et vidéo composante, ce qui permet sa connexion à plusieurs types de périphériques de sortie. Pour le moment, on en sait peu sur ses avantages, mais il a été indiqué que sera en mesure de produire un signal en résolution 4K et qui est compatible avec HDR10.

La gestion de la Nokia Streaming Box 8000 se fera avec Android 10 et les applications Netflix et Amazon Prime Video seront préinstallées. Cependant, bien sûr, il sera possible d’installer les clients de nombreux autres services en ligne, de Disney + à FlixOlé. Aussi, pour élargir vos possibilités, comprend également l’assistant vocal de Google et un récepteur Chromecast, il sera donc possible de diffuser du contenu à partir d’appareils et d’applications compatibles, ce qui élargit encore ses possibilités.

Bien que nous parlions actuellement d’un seul appareil, il est logique de penser que Nokia envisage de profiter de sa bonne image de marque pour, en collaboration avec des sociétés telles que StreamView GmbH, élargissez votre catalogue d’appareils dans les domaines les plus divers. La Nokia Streaming Box 8000 pourrait être la première étape de Nokia dans l’industrie de la télévision et des appareils connexes.

La Nokia Streaming Box 8000 Il est au prix de 100 euros et sera vendu dans certains pays européens avant Noël. Dans la boîte qui arrivera au détail, nous trouverons le décodeur, une télécommande, un adaptateur secteur et un câble HDMI.

Avec des informations et des images de Gizchina