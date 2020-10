Le terminal chinois peut être tout ce dont vous avez besoin et son prix ne fait que baisser.

Il Redmi Note 9S Peut être le vôtre pour seulement 148 euros grâce à l’une des offres AliExpress.

On parle de sa version globale, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Vous avez la possibilité de mettre la main sur l’un des milieu de gamme les plus intéressants de ce 2020, avec un grand écran de près de 6,7 pouces, l’un des processeurs «G» de Qualcomm et une batterie qui dépasse 5 000 mAh.

Achetez le Redmi Note 9S au meilleur prix

est Redmi Note 9S arrive avec un front entièrement occupé par son Écran IPS de 6,67 pouces et résolution Full HD +.

Sous son châssis, le Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur conçu pour le jeu et qui vous permettra de profiter d’applications exigeantes.

Le smartphone Redmi a également 4 caméras sur son dos et un grande batterie de 5020 mAh.

Snapdragon 720G 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne (extensible) Écran IPS 6,67 pouces, batterie Full HD + 5020 mAh 4 caméras Jack 3,5 mm, lecteur d’empreintes digitales latéral et charge rapide de 18 W Savoir plus: Oubliez le nettoyage: ce robot avec 130 euros de réduction travaillera pour vous