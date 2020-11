Lorsque différentes générations de cinéastes racontent la même histoire, il ne devrait pas être particulièrement facile pour tous les événements et références de s’inscrire dans la ligne narrative. Surtout si ce travail est fait comme quelqu’un qui place les pièces d’un puzzle, non pas dans l’ordre mais en faisant des va-et-vient avec des préquels et des suites alternatives. Mais il y a des moments où en nous faisant un clin d’œil avec un œuf de Pâques, ils en font délibérément un exercice absurde. Et c’est justement ce qui s’est passé avec le deuxième Death Star dans le flashback de l’épisode «The Marshal» (2×01) de The Mandalorian (Jon Favreau, depuis 2019), disponible sur Disney Plus.

Dans un flashback de “The Marshal” (2×01), on voit la nouvelle par holonet de la destruction de la deuxième étoile de la mort avec un message dans aurebesh

Cobb Vanth (Timothy Olyphant) raconte à Din Djarin (Pedro Pascal) comment la ville de Mos Pelgo en est venue à l’avoir comme représentant de la loi, face au vide de pouvoir laissé par la chute de l’Empire, et à la manière dont l’ancien l’armure que seul le spectateur averti connaît appartient au chasseur de primes classique Boba Fett. Et nous voyons le reportage diffusé par holonet sur la destruction de la deuxième étoile de la mort avec le message suivant dans aurebesh: “Luke ne sait pas que l’Empire Galactique a secrètement commencé la construction d’une nouvelle station spatiale blindée, encore plus puissante que la première et redoutée Etoile de la Mort”.

Il est absurde de parler de la construction de la deuxième étoile de la mort, comme d’un événement très récent, à la nouvelle même qu’elle a explosé lors d’une explosion.

Comme vous le supposerez, ledit message, qui tourne autour de l’image holographique avec l’annihilation de la station spatiale mortelle de l’Empire dans le chapitre précité de The Mandalorian, est le deuxième paragraphe du texte qui est lu dans l’ouverture typique de Star Wars: Return of the Jedi (Richard Marquand, 1983). Et n’importe qui peut en déduire le non-sens incontestable de parler de la construction de la deuxième étoile de la mort, comme un événement très récent, à la nouvelle même qu’elle a explosé dans une explosion. Et que ce texte soit caché avec l’utilisation de l’aurébesh, le système d’écriture avec lequel le langage galactique de base est transcrit, ne suffit pas à cacher une telle incongruité.

