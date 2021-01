Un diorama Star Wars réalisé avec du pain d’épices, la véritable “étoile de la mort” ce Noël

En dépit d’être un année assez différente, ces Noëls ont été plein de magie, en particulier pour les amateurs de films, séries, bandes dessinées, anime et plus encore. Ils ont mis toute leur imagination et se sont inspirés de leurs personnages préférés pour adaptez-les au temps des fêtes.

Pour cette raison, sur des plates-formes comme Reddit, nous voyons chaque jour des œuvres d’art incroyables. C’est le cas de crigs2019, adepte et amant de star wars qui a partagé un série de photographies où il montre l’une des scènes les plus emblématiques de la franchise, recréant parfaitement la bataille de Hoth.

Gingerbread Hoth diorama 🙂 de StarWars

La seule différence est qu’il est représenté par cookies au gingembre et beaucoup de sucre. Tu t’imagine? C’est comme ca! Comme vous pouvez le voir sur l’image, le Les robots AT-AT impériaux sont créés avec de petits cookies, avoir mignon détails grâce au glaçage au sucre, et simuler toute la planète de neige le diorama est recouvert de sucre glace. Sans aucun doute, c’est l’un des meilleurs diorama jamais vu en Guerres des étoiles.

Pourriez-vous en faire un comme ça?

