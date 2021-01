Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/01/2021 19:14

Pendant des années, on a cherché à classer les jeux vidéo comme un passe-temps malsain, cependant, un grand nombre d’études montrent le contraire. Maintenant, un nouveau documentaire expliquera les bienfaits des jeux pendant le traitement du cancer infantile.

Connu comme Le jeu de chimio passe, est un projet réalisé par le Fondation Juegaterapia, qui cherchent à présenter les études menées dans le Hôpital La Paz à Madrid et qu’en effet, ils prouvent que les jeux vidéo soutiennent réellement les enfants atteints de cancer pendant le processus de chimiothérapie.

Et ici, nous partageons le synopsis officiel du documentaire:

«Dans la solitude d’une chambre d’hôpital, une console de jeux vidéo devient une puissante aide pour les enfants admis à sourire, à lever la tête et à découvrir leur envie de gagner.

Chaque partie jouée est une partie gagnée si vous faites passer la journée sans douleur et sans crainte. La Fondation Juegaterapia travaille depuis 10 ans pour montrer que le jeu prédispose positivement les enfants à leur guérison. Grâce au Dr Mario Alonso Puig et à l’équipe médicale de l’hôpital La Paz de Madrid, ils ont pu le démontrer scientifiquement. La voix d’Alejandro Sanz, parrain de la Fondation, est le fil conducteur de cette belle histoire d’amour pour la vie et de lutte acharnée contre le cancer infantile ».