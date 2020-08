Il existe de nombreux phénomènes naturels fascinants et rares dans le monde et l’un des derniers à avoir été aperçu est le soi-disant Spectre rouge. Plus précisément, il est rare phénomène électrique de couleur rouge et avec une forme étrange semblable à celle d’une méduse et a été repérée en particulier dans Texas, aux Etats-Unis.

Red Ghost: Le nouveau phénomène électrique rare a été repéré au Texas

Le nouveau phénomène électrique qui a été repéré au Texas est l’un des plus rares actuellement existant au monde. Comme déjà mentionné, il s’agit essentiellement d’un phénomène électrique atmosphérique qui, contrairement aux coups de foudre classiques, se produit plus haut à environ 80 kilomètres d’altitude, au-dessus des phénomènes orageux normaux. La particularité du Spectre rouge réside dans sa couleur rouge. Cette dernière est due à la rencontre entre la décharge électrique et l’azote présent à haute altitude qui génère une lueur rouge.

C’est le scientifique qui a identifié et immortalisé cet étrange phénomène à travers une vidéo Stephen Hummel de l’observatoire McDonald tout en observant une tempête sur le mont Locke. Le scientifique a particulièrement eu la chance de filmer ce phénomène électrique car c’est un phénomène très rare comme déjà évoqué. Sa durée globale est en fait égale à quelques dixièmes de seconde. La forme que cela prend Spectre rouge il est similaire à celui d’une méduse, et est donc différent de la forme classique en colonne de ces phénomènes atmosphériques. Pour le moment, comme le rapporte le scientifique, la cause de cette forme particulière reste inconnue.