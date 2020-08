Les cyberattaques sont devenues un danger constant pour la plupart des entreprises, ce qui non seulement met en danger des milliards de dollars, mais pourrait également affecter considérablement la réputation des marques dans un second temps. Tesla a été sauvé de ce scénario grâce à un employé honnête.

Elon Musk a confirmé depuis son compte Twitter que sa marque emblème était sur le point de subir une grave attaque ces dernières semaines.

Selon les rapports, qui ont été confirmés par Musk avec la phrase « C’était une attaque grave », ils indiquent qu’un travailleur de l’usine Tesla au Nevada, aux États-Unis, a été contacté par un pirate informatique russe, qui lui a offert un million dollars en échange d’une aide à l’introduction de logiciels malveillants dans le système informatique de l’entreprise, auxquels le collaborateur avait accès.

L’intention était d’extraire les données de l’entreprise et du réseau, afin de les détourner jusqu’à ce que le fabricant paie une rançon.

La vérité est que le travailleur n’a pas cédé à l’offre de grève et a alerté ses supérieurs qui l’ont contacté.Malgré l’offre financière succulente, le salarié n’a pas succombé à la tentative et a alerté ses supérieurs, qui l’ont contacté. avec le ministère de la Justice des États-Unis (FBI) pour, en plus de contrecarrer l’attaque, arrêter le criminel présumé identifié comme étant Egor Igorevich Kriuchkov, un citoyen russe de 27 ans.

Les faits ci-dessus montrent clairement ce qu’une marque peut gagner lorsqu’elle a des employés fidèles au sein de sa structure.

La question va au-delà du simple travail quotidien, mais de la reconnaissance et de la protection des actifs qui sont précieux pour l’entreprise.

Dans le cas particulier de Tesla, ce que l’employé a été sauvé n’était pas une chose mineure si l’on considère que les données que l’entreprise possède ainsi que leur valeur sont élevées.

C’est l’une des raisons pour lesquelles, d’une manière générale, les cyberattaques et les fuites d’informations sont devenues deux des grands défis pour les entreprises du monde entier.

Selon le Global Fraud and Risk Report 2019, publié par Kroll, 39% des entreprises mondiales estiment que le pire défi est la fuite d’informations; en fait, 28% des entreprises affirment avoir peur de ce type d’incidents, un nombre légèrement plus élevé déclarant en avoir été victimes.

On estime que ces activités illicites sont également celles dont les entreprises ont le plus souffert tout au long de l’année 2019. Ce ne sont pas seulement des incidents qui ont dû subir près de trois entreprises sur dix dans le monde. De plus, c’est la première fois que le phénomène se produit depuis plus d’une décennie.

Aujourd’hui, les données sont la nouvelle monnaie d’échange. L’efficacité et l’intérêt des technologies liées à des aspects tels que le Big Data ont ouvert un nouveau champ d’action lucratif pour les cybercriminels, qui, comme les entreprises, reconnaissent leur pouvoir et leur valeur. Les données.

Ce n’est pas pour rien qu’on estime que 59,3% des responsables du marketing dans le monde qualifient la gestion des données d’activité critique pour la bonne performance de tous les processus liés à la croissance d’une entreprise, avec lesquels 56,3 pour cent des entreprises augmenteront leurs budgets annuels pour cette discipline, tandis que pour cette année 68,6 pour cent des entreprises devraient encore augmenter leurs volumes d’investissement pour ce concept, selon les estimations d’Amdia.