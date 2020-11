Ce n’est un secret pour personne qu’une bonne gestion du personnel de toute entreprise est vitale pour atteindre les objectifs commerciaux fixés. Cependant, concrétiser cette prémisse n’est pas toujours facile et un nouveau cas survenu chez Walmart montre l’exemple.

Ces derniers jours, une vidéo est devenue virale montrant la démission d’une employée de Walmart diffusée via les haut-parleurs du magasin tout en dénonçant le harcèlement et la discrimination de ses collègues.

Cela s’est produit dans un magasin de la chaîne situé au Texas, aux États-Unis, lorsque l’employé identifié comme Shana ragland Il a décidé d’enregistrer sa démission particulière, où il assure que la décision de quitter son emploi est liée à des attitudes racistes et au harcèlement de ses collègues.

«Attention à tous les clients, collègues et managers de Walmart, je ne viens ici que pour dire qu’Henry est un raciste et un idiot puant, Elias est un autre idiot», dit la femme dans le coude à la fois qui a souligné certaines personnes .

«Jimmy de la section des sports, Joseph le caissier, Larry du jardinage – vous êtes tous des pervers et j’espère que vous ne parlez pas à vos filles comme vous me parlez. J’emmerde tous les managers, cette entreprise et ce poste », dit-il.

J’ai finalement quitté mon travail toxique qui me rendait absolument misérable pendant un an et sept mois. Putain de Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy – shana (@shanablackwelll) 31 octobre 2020

Le matériel a été partagé sur les réseaux sociaux avec le message «J’ai finalement quitté mon travail toxique qui me rendait absolument misérable pendant un an et sept mois. Putain de Walmart. “

Les réactions à la vidéo ont été rapides et des centaines d’utilisateurs ont exprimé leur soutien à la femme, tout en critiquant la marque pour ne pas avoir un contrôle plus spécifique sur ces questions.

Travailler sur ces problématiques est primordial, surtout à l’heure où la crise pose un nouveau défi aux marques de part leur rôle d’employeur.

Le pessimisme règne dans le secteur des entreprises. En effet, selon une récente enquête signée par Vestiga Consultores, 6 entreprises sur 10 s’attendent à se remettre de la crise économique provoquée par la pandémie jusqu’en 2022 ou même plus tard.

De manière générale, le scénario propose une baisse des investissements qui, par définition, toucheront directement la chaîne de production de valeur.

Au milieu de ce processus, la reconnaissance que les employeurs peuvent donner à leurs salariés jouera un rôle essentiel et du moins, jusqu’à présent, cet aspect semble être négligé.

Selon OCC Mundial, pour 79% des entreprises, la performance de leurs employés va de normale à très élevée. Cependant, 49% des employés affirment que leur travail a été sous-évalué pendant la quarantaine.

Couvrir cet aspect sera essentiel pour atteindre les objectifs fixés par les marques, dans un environnement qui paraît particulièrement complexe dans une économie contractée.

On parle de la capacité de retenir les talents, de manière à éviter les frais de formation et à capitaliser sur l’expérience des employés existants.

Si les accusations portées dans cette nouvelle vidéo impliquant Walmart s’ajoutent à ce scénario, le défi est encore plus grand.