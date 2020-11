Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le monde du cosplay est un univers assez fascinant, la capacité à se faire passer pour votre personnage préféré et à être dans leur peau est une expérience addictive pour beaucoup. C’est une assez grande communauté qui n’a pas peur de matérialiser ses souhaits, mais tout cela passe à un autre niveau lorsque vous êtes habillé en Stormtrooper, faisant la promotion du restaurant où vous travaillez et soudainement vous finissez par être forcé au sol par des flics qui pensaient que votre arme était réelle. Eh bien, c’est précisément ce qui est arrivé à une femme à Lethbridge, au Canada, après que les gens ont pensé qu’elle portait une vraie arme à feu et ont appelé la police.

La femme était une employée de Coco Vanilla Galactic Cantina, une pizzeria et une boutique sur le thème de la culture pop. Elle a commencé sa journée de travail dans sa tenue Stormtrooper pour célébrer le Guerres des étoiles, se promener dans les rues, promouvoir leurs locaux et prendre des photos avec les gens qui sont passés. Eh bien, apparemment, certaines personnes (qui n’ont sûrement pas vu de stormtrooper de leur vie) se sont senties menacées par l’arme de cosplay et ont appelé la police en pensant que le travailleur avait un vrai fusil.

Cela ne s’est pas du tout bien terminé, puisque les policiers sont arrivés sur les lieux en pointant leurs armes sur la travailleuse et en la forçant à s’accroupir sur le sol. La femme a jeté l’arme en plastique, mais en raison de la mobilité limitée que lui donnait la combinaison de stormtrooper, elle ne pouvait pas se dérober rapidement, alors les policiers ont pris l’affaire entre leurs mains et l’ont poussée directement dans le béton. La femme avait le nez cassé et bien que dans ce cas, la police savait déjà que l’arme n’était pas réelle, ils ont quand même décidé de l’emmener à la caserne.

Nous ne savons pas comment l’histoire de ce travailleur s’est terminée ou si elle a été vraiment traitée, mais nous espérons le meilleur de l’équipe Tarreo.com.

