Le fichier Excel contenait des données sensibles de plus de 16 millions de patients par COVID-19[feminine, y compris le président brésilien et plusieurs membres de son gouvernement. Les données exposées correspondent exclusivement aux patients brésiliens, où les noms d’utilisateur, les mots de passe et même les codes d’accès gouvernementaux ont été affichés.

Il était un utilisateur de GitHub Celui qui a découvert le fichier contenant toutes les informations du patient. Le dossier a été envoyé au journal brésilien Estadao pour analyser les données et informer par la suite l’hôpital et le ministère brésilien de la Santé de la fuite massive.

Le document a été supprimé de GitHub pour éviter toute propagation et préserver l’identité des patients. Dans le cas des membres du gouvernement brésilien, il y avait des données confidentielles et des informations de sécurité, y compris le président lui-même Jair Bolsonaro avec 17 gouverneurs civils du pays.

Les données gouvernementales ont été exposées sur GitHub

Deux bases de données principales étaient chargées de stocker les données des patients infectés par COVID-19. Plus précisément, E-SUS-VE et Sivep-Flu sont ceux utilisés par le gouvernement brésilien. Dans ce document, toutes sortes d’informations pertinentes sur les patients ont été stockées afin de contrôler et de surveiller les cas.

Le problème a été exacerbé par la découverte que les données sur les antécédents médicaux, les médicaments et même les noms et adresses des patients. Sans aucun doute, un sérieux problème de sécurité, puisque le fichier était accessible à tous. Nous étudions maintenant comment le fichier Excel pourrait accéder à GitHub, mais surtout ce qui a motivé cette action.

Les responsables gouvernementaux, à titre préventif et de sécurité, ont dû modifier rapidement leur identifiants pour protéger vos accès et les protéger des personnes en dehors de ces autorisations. À l’heure actuelle, il n’y a eu aucune action connue portant atteinte à la sécurité des membres ou à leurs positions au sein du gouvernement.

Bien que cette fuite ait été l’une des plus importantes connues pendant la pandémie du COVID-19[feminine, Elle n’était pas la seule. Au début, des vulnérabilités et des violations de données ont été connues en Allemagne, au Pays de Galles, en Nouvelle-Zélande et en Inde, entre autres pays.

