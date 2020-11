Il y a d’abord eu le Huawei Mate X, deuxièmement, nous avons rencontré une évolution sous la forme de Mate Xs et maintenant, deux ans de la présentation à la première, nous assistons aux premières données qui tournent autour de qui pourrait être le successeur, le Huawei Mate X2 cela semble reflété dans TENAA.

Une fois de plus, l’organisme chinois en charge de la certification des terminaux devient une source d’information en montrant des modèles avec différentes variantes qui de différents médias suggèrent que c’est peut-être le Huaxe Mate X2. Passer le processus de certification signifie également qu’une éventuelle publicité peut être très proche dans le temps. Aussi, dans ce cas un terminal mystérieux s’est “glissé” dont on ne savait rien jusqu’à présent.

Deux téléphones, un inconnu

Plus précisément, TENAA a vu le modèle TET-AN00 / TET-AN10 passer sa certification, qui considéré comme le Huawei Mate X2. Après être passé par le 3C, autre entité de certification, ce modèle Huawei suit sa feuille de route et se rapproche un peu plus de sa présentation.

Avec ces données en main, tout pointe vers le prochain téléphone pliable aura un support de charge rapide de 66 W, afin qu’il soit équipé du Mate 40 que nous avons rencontré il y a quelques semaines. Rappelez-vous que déjà en mai, à partir de 91mobiles, ils ont souligné que ce modèle aurait un système de fermeture qui ferait plier le mobile horizontalement à partir du centre, contrairement à la version précédente. À l’extérieur, il y aurait un écran dans le style du Samsung Galaxy Z Fold 2, mais pour l’instant, rien n’est confirmé.

Parmi le reste des spécifications possibles, rappelez-vous ce qui circule jusqu’à présent sur le réseau, comme ce Mate X2 il aurait un écran de 8,3 pouces sur un panneau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui sera basé sur le processeur Kirin 9000 SoC.

Mais ce qui a vraiment surpris, c’est qu’avec ce modèle un terminal mystérieux s’est glissé dans desquels figurent des chiffres et des données. En ce qui concerne le Huawei CDL-AN50, des détails intéressants apparaissent. Références aux mesures, à la taille de l’écran ou à la compatibilité avec les réseaux 5G.

Un modèle compatible avec les réseaux 5G qui utilise un Écran de 6,5 pouces et une batterie de 3900 mAh. Le téléphone mesure 162,31 x 75,0 x 8,58 millimètres et prend en charge deux emplacements pour cartes et une charge rapide de 40 W.

Il faut se rappeler qu’il y a des semaines, Huawei a présenté le brevet d’un nouveau téléphone, un croisement entre le meilleur du Xiaomi Mi MIX Alpha et du Huawei Mate XS, donc tous les yeux sont rivés sur la prochaine version.

Via | 91mobiles

