Realme 7 5G est la nouvelle version que le constructeur chinois a préparée pour prendre en charge la nouvelle génération de réseaux mobiles 5G. Il est déjà disponible sur le marché européen et comme nous nous y attendions, il s’agit d’un terminal pour valeur énorme pour ce qu’il offre.

Realme 7 5G a sa base de conception sur les séries milieu de gamme Realme 7 et Realme 7 Pro présentées le mois dernier lors d’un événement virtuel que nous avons eu l’occasion de couvrir en direct. Mais il offre des nouvelles d’intérêt et en plus de la 5G, se distingue par son écran, son chipset, ses caméras ou par la capacité de sa batterie et la charge rapide qu’il offre.

Très gros suivant la tendance du secteur avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces de diagonale, il intègre des fonctionnalités qui ne sont pas courantes dans cette gamme comme Taux de rafraîchissement de 120 Hz et le taux d’échantillonnage tactile qui monte à 180 Hz. Avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9, son rapport châssis-écran est de 84%, tandis que sa luminosité maximale est de 450 nits. Il est renforcé avec la couche de protection Gorilla Glass.

Votre chipset est entre le plus avancé de MediaTek et sa nouvelle ligne Dimensity 800U est celle qui lui permet de prendre en charge la 5G à partir du même intégré. Il est fabriqué en processus de 7 nanomètres et a augmenté ses performances par rapport aux versions précédentes avec un processeur à huit cœurs (dont deux Cortex-A76 à 2,4 GHz) et le GPU Mali-G57 MC3. Il n’atteindra pas les capacités de Qualcomm, mais c’est un SoC de bon niveau bien adapté au milieu de gamme.

Bien accompagné en mémoire RAM (jusqu’à 8 Go) et en stockage interne (128 Go), le système de caméra reste l’original, avec un capteur quad arrière où se détache le principal 48 MP et un 16 MP avant pour les selfies.

Pour mettre en évidence sa capacité de batterie au-dessus de la moyenne du segment et son Charge rapide de 30 watts qui recharge la moitié de la capacité en seulement 26 minutes et à 100% en 65 minutes. Il possède les éléments de connectivité typiques de cette gamme de marché, le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Dolby Atmos & Hi-Res pour l’audio et ajoutant les possibilités de prise en charge de la 5G.

Spécifications Realme 7 5G

Système opératif

Android 10 personnalisé avec Realme UI 1.0

écran

Écran LCD IPS 6,5 pouces – 120 Hz

Résolution

FHD + 1080 x 2400 pixels

Chipset

MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm)

Mémoire

6 à 8 Go de RAM

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

16 MP (f / 2,1)

Caméra arrière

Configuration quadruple:

·48 MP

·Grand angle 8 MP (f / 2,3)

·Macro 2 MP (f / 2,4)

·Portrait 2 MP (f / 2,4)

Connectivité

Wi-Fi 5, 5G, LTE / 3G / 2G, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C

Batterie

5000 mAh avec charge rapide de 30 W

Dimensions

161,4 x 76,3 x 9,0 mm Realme 7 5G, disponibilité et prix

La nouvelle version de ce milieu de gamme Realme est livrée avec une finition couleur Baltic Blue (un bleu très attractif) et est désormais disponible en Espagne sur le site du constructeur au prix officiel de 279 euros.

En tant que promotion de lancement, le Realme 7 5G sera disponible sur Amazon la semaine prochaine en exclusivité Black Friday avec un prix réduit jusqu’au 229 euros. Si le milieu de gamme est le plus intéressant du marché des smartphones, ce terminal (à ce prix) sera l’un des plus intéressants que l’on puisse acheter.